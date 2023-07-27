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Asus выпустит «беспроводную» видеокарту

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Asus GeForce RTX 4070
Asus GeForce RTX 4070.
Источник изображения: Eixa Studio

Компания Asus начала производство видеокарт без традиционных кабелей для питания. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

По словам специалистов, модель GeForce RTX 4070 оснащается коннектором GC_HPWR, через который на видеокарту подается энергия. Таким образом, устройство не нуждается во внешних интерфейсах питания. Журналисты отметили, что Asus запатентовала технологию и будет развертывать ее в других моделях видеокарт, выпуск которых запланирован на будущее.

В материале говорится, что питание на девайс передается через стандартный разъем PCIe 4.0 x 16. Уточняется, что коннектор способен передавать на видеокарту до 600 ватт мощности. По мнению журналистов, идея «беспроводной» видеокарты поможет пользователям навести порядок внутри корпуса компьютера. Однако подобные устройства будут дороже, чем другие видеокарты.

Инсайдеры рассказали, что пока Asus развернула производство первой партии видеокарт. Массовое производство устройств нового типа начнется осенью.

В конце июля южнокорейская корпорация Samsung отчиталась о создании нового формата памяти GDDR7. Максимальная скорость передачи данных составила 128 гигабайт в секунду, пропускная способность — 32 гигабит в секунду.

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Южная Корея
Проекты
ИТ
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