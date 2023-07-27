Европа заказала спутники, позволяющие самолетам летать без спутниковой навигации

Гражданская авиация критически зависит от систем спутниковой навигации. Пока рукотворные помехи им были редкостью и заранее вносились в извещения летному составу, серьезных проблем не возникало. Но последние годы «глушилки» стали распространенным оборудованием, что приводит к непредсказуемым трудностям для воздушного трафика. Европейское космическое агентство выделило средства на разработку специальной спутниковой системы, которая будет защищать самолеты от потери сигнала спутниковой навигации.

Спутниковые системы навигации (ГНСС) нужны гражданской авиации в первую очередь, вовсе не для построения маршрута. Самолет должен знать, где он находится, чтобы транслировать эту информацию другим летательным аппаратам и станциям управления воздушным движением (ATC). Именно так работает технология АЗН-В (ADS-B), лежащая в основе всей современной аэронавигации. Для повышения точности и расширения покрытия ответчиков (транспондеров) на самолетах используют системы космических ретрансляторов, например Aireon.

В условиях, когда сигнал GPS по какой-то причине становится скомпрометирован — возникли сильные помехи или его подменяют, — транспондер переходит в режим работы на основе инерциальной системы навигации (ИНС) самолета. Воздушное судно теперь определяет координаты с непредсказуемой для ATC точностью. А любое, даже на первый взгляд незначительное снижение безопасности в авиации — причина для перестраховки. И если сигналы ГНСС «глушат» в районе с интенсивным воздушным трафиком, особенно вблизи аэропортов, как минимум часть бортов приходится перенаправлять.

Проще говоря, диспетчерские службы вынуждены брать больший запас по безопасным дистанциям и требуемому времени на взлет или посадку для самолетов в зоне их контроля. Это уменьшает общую пропускную способность аэропорта или целого региона — а ведь всегда нужно учитывать потенциальные экстренные ситуации. Отправления задерживаются, прибытия тоже или вовсе уходят в другой город. Люди опаздывают, компании теряют деньги, окружающая среда получает дополнительную порцию загрязнений. Недовольны все.

В Евросоюзе давно размышляют, что с этим можно делать и очередной раз тема вышла на первые полосы СМИ после проблем с сигналом GPS над Балтикой весной-летом этого года. Но военные «глушилки» — не единственная помеха гражданской авиации, менее мощные устройства устанавливают, например, на частных яхтах, чтобы избежать съемки знаменитостей с коммерческих дронов. Некоторое время назад конкурс на поиск способа повышения надежности навигации воздушных судов объявило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Как сообщил SpaceNews, выиграла его группа организаций под предводительством американской компании Spire Global. Команда получит 16 миллионов евро (18 миллионов долларов) на дальнейшую разработку предложенного решения и создание демонстратора технологий. Что любопытно, большая часть средств поступит от Германского космического агентства (DLR). Поэтому для работ над проектом Spire Global откроет дочернюю компанию в Мюнхене.

Предлагаемый финалистами конкурса способ прост, а потому имеет все шансы на успех. Самое главное, что никаких изменений в существующее оборудованием на самолетах вносить не придется — это сразу устраняет потенциальный шквал проблем, связанных с бюрократией, безопасностью и финансами. Разрабатываемое Spire Global решение включает в себя низкоорбитальную спутниковую группировку, аппараты которой будут принимать сигналы транспондеров ADS-B. Измеряя разницу между прохождением сигнала от одного самолета до нескольких разных спутников, система будет уточнять координаты борта.

Эти уточненные координаты затем можно передавать по тем же каналам, которые используют ответчики ADS-B. В результате у всего воздушного трафика появится еще одна независимая система навигации, дополнительный инструмент повышения надежности.

А ситуация, когда полностью блокируются сразу два диапазона частот — и GPS и ADS-B, — маловероятна и похожа на гипотетическую обстановку, в которой гражданской авиации точно делать нечего. Перспективная система получила имя Eurialo, на изготовление демонстратора технологии у Spire Global есть три года.