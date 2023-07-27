Атомный ледокол "Урал" пройдет плановый ремонт в Кронштадте

ЦАМТО, 26 июля. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал", построенный на Балтийском заводе, пройдет плановый доковый ремонт в сухом доке Кронштадтского морского завода (оба предприятия входят в ОСК).

В конце июля судно пришвартуется на территории Балтийского завода для подготовки к ремонту. Затем его отбуксируют в акваторию Кронштадтского морского завода, где пройдет плановый доковый ремонт.

Во время работ специалисты ОСК проведут осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола, а затем по его результатам проведут необходимые работы.

После ремонта будет произведена окраска подводной части корпуса и восстановление маркировки. Работы проводятся во исполнение гарантийных обязательств перед заказчиком, предусмотренных договором строительства.

Второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" заложили 25 июля 2016 года на Балтийском заводе. 25 мая 2019 года заказ был спущен на воду, а 29 ноября 2022 года передан заказчику – ФГУП "Атомфлот" (входит в ГК "Росатом").

В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот" ведется строительство двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 – "Якутия" и "Чукотка". "Якутию" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, а "Чукотку" – в 2026 году. Подписан контракт на строительство пятого и шестого ледоколов серии, которые будут сданы в 2028 и 2030 годах, соответственно.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".