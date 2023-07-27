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Военное обозрение

Штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана модернизирует турецкая компания

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Источник изображения: topwar.ru

На выставке оборонной отрасли IDEF’23, проходящей в настоящее время в Стамбуле, прошла церемония заключения контракта, предусматривающего модернизацию штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана турецкой компанией TUSAS, которая работает в сфере аэрокосмической промышленности.

Как поясняется в издании SavunmaSanayiST, соглашение подразумевает улучшение характеристик советских штурмовиков за счет установки систем управляемого вооружения [то есть ракет и планирующих бомб] турецкого производства.

Цель состоит в том, чтобы максимально использовать национальные возможности [Азербайджана] и потенциал, которым обладает турецкая оборонная промышленность

- указывается в издании.

Ранее стало известно, что компания TÜBITAK-SAGE внедрила в азербайджанские Су-25 так называемый «комплект крылатого наведения» KGK, который позволяет превращать неуправляемые бомбы Mk-82/83 в корректируемые боеприпасы большой дальности класса «воздух-поверхность» (аналогично тому, как российские летчики применяют бомбы с УМПК). Штурмовики уже провели соответствующие стрельбы. Теперь, по всей видимости, речь идет уже об интеграции ракетного вооружения на Су-25.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
Су-25
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