Войти
РИА Новости

Смоленскую АЭС защитят от дронов почти за 350 миллионов рублей

211
0
0
Смоленская АЭС
Смоленская АЭС.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"

На защиту Смоленской АЭС от беспилотников выделят 348,7 миллиона рублей

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На оснащение Смоленской АЭС средствами защиты от беспилотников направят 348,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.

Актуальность закупки связана с последними событиями. В начале июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений критических объектов.

Кроме того, появлялись сообщения о попытке атаки натовскими ракетами по Смоленской АЭС - зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если эти данные подтвердятся, нужно "рассмотреть сценарий одновременного российского удара" по ряду украинских АЭС и "по ядерным объектам в Восточной Европе" - "тут уже нечего стесняться".

Согласно данным портала госзакупок, АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" планирует заключить договор с ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) на "оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам".

Цена договора - 348,7 миллиона рублей с учетом НДС, указано в документации. В настоящее время Институт проводит закупку у единственного поставщика.

Согласно материалам закупки, договор включает разработку решений для рабочей и сметной документации, поставку оборудования, оказание консультационных услуг.

"Поставка системы мониторинга и защиты верхней полусферы и приземного пространства интегрированных комплексов технических средств охраны", - говорится в документации. Срок исполнения договора - по 8 декабря текущего года.

Смоленская АЭС расположена в трех километрах от города Десногорска. Является филиалом концерна "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Росэнергоатом
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
07.05.2019
Росатом в 2018 году выполнил гособоронзаказ на 100%
13.10.2016
Блок за блоком
04.06.2015
"Росатом" хочет на верфь
19.09.2014
Дмитрий Медведев собирается на кибервойну
22.11.2012
"Росатом" доплатит за быстрые реакторы
16.11.2011
Кадры для атома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 02:42
  • 0
10 otty+ ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 01:44
  • 53649
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 20:07
  • 2586
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 18:18
  • 6
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы