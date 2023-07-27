Смоленскую АЭС защитят от дронов почти за 350 миллионов рублей

На защиту Смоленской АЭС от беспилотников выделят 348,7 миллиона рублей

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На оснащение Смоленской АЭС средствами защиты от беспилотников направят 348,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.

Актуальность закупки связана с последними событиями. В начале июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений критических объектов.

Кроме того, появлялись сообщения о попытке атаки натовскими ракетами по Смоленской АЭС - зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если эти данные подтвердятся, нужно "рассмотреть сценарий одновременного российского удара" по ряду украинских АЭС и "по ядерным объектам в Восточной Европе" - "тут уже нечего стесняться".

Согласно данным портала госзакупок, АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" планирует заключить договор с ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) на "оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам".

Цена договора - 348,7 миллиона рублей с учетом НДС, указано в документации. В настоящее время Институт проводит закупку у единственного поставщика.

Согласно материалам закупки, договор включает разработку решений для рабочей и сметной документации, поставку оборудования, оказание консультационных услуг.

"Поставка системы мониторинга и защиты верхней полусферы и приземного пространства интегрированных комплексов технических средств охраны", - говорится в документации. Срок исполнения договора - по 8 декабря текущего года.

Смоленская АЭС расположена в трех километрах от города Десногорска. Является филиалом концерна "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").