ВС Сербии получили партию бронеавтомобилей Humvee

ЦАМТО, 26 июля. США передали вооруженным силам Сербии 66 бронеавтомобилей Humvee (HMMWV – High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), закупленных в рамках коммерческого контракта с американской AM General.

Об этом сообщили сербские СМИ со ссылкой на заявление посольства США в Белграде.

Как заявлено, это первая партия из 118 заказанных автомобилей. Техника была поставлена на базу ВС Сербии в Панчево, и будет применяться, в том числе, в международных миротворческих миссиях. Кроме того, покупка позволит ВС Сербии более эффективно взаимодействовать с американскими силами.

Как сообщалось, поставки первых новых Humvee начались в конце июня через аэропорт Белграда. Машины были поставлены в двух вариантах: легкобронированном четырехместном M1151 с поворотными турелями и небронированном M1152. В передней кабине последнего размещается 2 человека, а в транспортном отсеке можно перевозить груз или до 8 пассажиров.

В 2012-2017 годах США уже подарили ВС Сербии в рамках программы "Иностранное военное финансирование" в общей сложности 40 бронеавтомобилей Humvee на сумму более 7,5 млн. долл. Они в основном применялись силами специальных операций и 31-м пехотным батальоном, входящим в состав 3-й армейской бригады. Большая часть переданных HMMWV прошла модификацию на военном техническом ремонтном заводе "Чачак". Они вооружены 12,7-мм пулеметом M87.

Как предполагается, ВС Сербии примут на вооружение в общей сложности 118 ед. Humvee, которые будут вооружены 12,7-мм пулеметом или автоматическим гранатометом национального производства. О сделке 28 декабря 2021 года объявил на государственном телеканале RTS тогдашний министр обороны Небойша Стефанович. Он упомянул, что оплата 66 HMMWV будет произведена за счет собственных средств (из оборонного бюджета). Остальные машины должны быть поставлены в 2024 году.