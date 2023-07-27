Министр обороны РФ провел переговоры со своим северокорейским коллегой

ЦАМТО, 26 июля. В Пхеньяне 26 июля состоялись переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Корейской Народно-Демократической Республики генералом армии Кан Сун Намом.

"Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян – столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что его визит в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. В кровопролитных боях 1950–1953 гг. Корейская народная армия (КНА) под командованием товарища Ким Ир Сена одержала историческую победу над сильным и жестоким врагом.

Министр обороны РФ отметил, что взаимодействие двух стран укреплялось в послевоенный период. Заходы военных кораблей, официальные визиты высокопоставленных представителей оборонных ведомств, обмены делегациями на рабочем уровне, подготовка кадров способствовали сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове.

"Корейская Народно-Демократическая Республика – важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу выразил намерение последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям.

"Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.