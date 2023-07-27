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ТАСС

Оборонный завод "Электромашина" разработал сокращенную программу подготовки кадров

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Логотип ОАО "Электромашина".

Она позволила уменьшить срок обучения студентов почти на 1,5 года

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Челябинский оборонный завод "Электромашина" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех"), у которого с началом специальной военной операции (СВО) потребность в слесарях-электромонтажниках выросла в четыре раза, совместно с техникумом разработал сокращенную программу подготовки кадров. Она позволила уменьшить срок обучения студентов почти на 1,5 года, сообщила ТАСС руководитель службы кадрового администрирования и развития персонала предприятия Наталья Ферсович.

"Количество необходимых нам сотрудников увеличилось в несколько раз. Если раньше у нас численность слесарей-электромонтажников составляла порядка 200 человек, то сейчас потребность в них выросла до 800 человек. Поэтому мы вместе с Челябинским радиотехникумом вступили в программу "Профессионалитет" и пошли на такие меры (разработка сокращенной программы - прим. ТАСС), пересмотрели программы, составили индивидуальные графики обучения студентов четвертых и пятых курсов. Они у нас активно трудились и в прошлом учебном году, и в этом году. Активно совмещают работу с обучением", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, срок обучения студентов в Челябинском радиотехникуме по специальности "монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств" раньше составлял пять лет, а теперь это три года и семь месяцев. "Мы сами активно принимаем участие в образовательном процессе, вместе с нами согласовываются новые программы. Все преподаватели прошли на предприятии стажировку, а некоторые сотрудники предприятия теперь являются преподавателями в техникуме", - пояснила Ферсович.

Она добавила, что также с заводом согласовывается все техническое переоснащение учебного заведения. "Электромашина" покупает для него новое оборудование, уже закупило и поставило в техникум монтажные столы и оборудование, вытяжки, стулья.

АО "НПО "Электромашина" - предприятие по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для оборонной продукции и продукции производственно-технического назначения.

24 июля со ссылкой на зампреда правительства РФ, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова сообщалось, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники. 

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Страны
Россия
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
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