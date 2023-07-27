Западные эксперты считают, что НАТО ответственна за провал контрнаступления ВСУ

По их словам, альянс отодвинул сроки начала наступления и не смог должным образом подготовить украинцев

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Ответственность за не оправдавшее ожиданий контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) лежит на странах НАТО, которые слишком сосредоточились на технологической стороне и не уделили должного внимания подготовке и обучению украинских солдат. Такое мнение журналу Newsweek выразили западные эксперты.

По их словам, альянс отодвинул крайние сроки начала наступления украинских войск и не смог должным образом подготовить их к его осуществлению. "Временные рамки летнего контрнаступления были установлены на основе графика НАТО, а не Украины", - заявил изданию военный аналитик Аллан Орр. Он также отметил, что "российские военные адаптировались быстрее, чем были обучены украинцы".

Научный сотрудник Болонского университета Николо Фасола считает, что Запад недооценил важность тренировочного процесса для успешного наступления. "Мы слишком сосредоточились на технологической стороне стратегии в надежде, что просто предоставить Украине оружие будет достаточным, чтобы одолеть российские силы, - сказал он. - Мы дали украинцам лучшее западное вооружение, но у нас не было времени, чтобы тщательно и грамотно их обучить".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В воскресенье Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева.