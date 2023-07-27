Войти
ТАСС

Западные эксперты считают, что НАТО ответственна за провал контрнаступления ВСУ

260
0
0
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Felipe Dana

По их словам, альянс отодвинул сроки начала наступления и не смог должным образом подготовить украинцев

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Ответственность за не оправдавшее ожиданий контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) лежит на странах НАТО, которые слишком сосредоточились на технологической стороне и не уделили должного внимания подготовке и обучению украинских солдат. Такое мнение журналу Newsweek выразили западные эксперты.

По их словам, альянс отодвинул крайние сроки начала наступления украинских войск и не смог должным образом подготовить их к его осуществлению. "Временные рамки летнего контрнаступления были установлены на основе графика НАТО, а не Украины", - заявил изданию военный аналитик Аллан Орр. Он также отметил, что "российские военные адаптировались быстрее, чем были обучены украинцы".

Научный сотрудник Болонского университета Николо Фасола считает, что Запад недооценил важность тренировочного процесса для успешного наступления. "Мы слишком сосредоточились на технологической стороне стратегии в надежде, что просто предоставить Украине оружие будет достаточным, чтобы одолеть российские силы, - сказал он. - Мы дали украинцам лучшее западное вооружение, но у нас не было времени, чтобы тщательно и грамотно их обучить".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В воскресенье Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
25.02.2022
Расширение любой ценой
29.11.2021
The Sun (Великобритания): военный союз РФ с КНР может лишить США статуса ведущей сверхдержавы
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
24.06.2021
Игры, ракеты и НАТО: о чем Путин, Шойгу и Бортник говорили на конференции по безопасности
22.09.2020
Появятся ли российские военные базы в Беларуси?
29.03.2017
Мобилизация умов
02.12.2016
Свой вместо чужих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 02:42
  • 0
10 otty+ ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 01:44
  • 53649
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 20:07
  • 2586
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 18:18
  • 6
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы