Зеленский заявил, что Украина получила усиление для своей системы ПВО

Его направят туда, где сейчас больше всего нужно, отметил президент страны

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении усиления для украинской системы противовоздушной обороны.

"Заслушал текущие отчеты по поставкам оружия и боеприпасов. Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", - написал он в своем Telegram-канале, не уточнив подробности.

Власти Украины после начала специальной военной операции неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой предоставить им больше вооружения, в том числе современные системы противовоздушной обороны. 24 июля журнал Forbes сообщил, что, по его данным, западные страны поставили Киеву около 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale и других. США также намерены выкупить у Тайваня примерно 12 ЗРК MIM-23 Hawk для передачи Украине. Однако Киеву необходимо еще 18-20 комплексов, чтобы осуществить полную замену всех советских систем, боеприпасы для которых, как ожидается, иссякнут в ближайшие месяцы. 25 июля администрация США объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $400 млн. В него, в частности, вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS и ЗРК Patriot. Сроки поставок при этом не уточняются.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.