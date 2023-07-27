Шойгу заявил о планах укреплять военное сотрудничество с КНДР

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Пхеньяне переговоры с главой военного ведомства Северной Кореи Кан Сун Намом и заявил о планах развивать сотрудничество по линии военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Корейская Народно-Демократическая Республика - важный партнёр России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНДР.

"Убеждён, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств", - цитирует Минобороны РФ Шойгу.

"Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян - столицу дружественного нам государства", - сказал министр обороны РФ.