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РИА Новости

Чернышенко отметил важность защиты городов от атак беспилотников

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Чернышенко отметил важность защиты городов как в киберпространстве, так и от атак БПЛА

УФА, 26 июл – РИА Новости. Российские города должны быть защищены в киберпространстве и от физического воздействия беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в приветственном обращении участникам международного форума "Умный город".

В Уфе с 26 по 28 июля проходит IV Международный форум развития и цифровой трансформации городов "Умный город – Умная страна".

Приветственные слова Чернышенко участникам форума зачитал его заместитель Сергей Щербаков.

"Форум – это уникальная площадка по обмену опытом, задает вектор развития всей строительной отрасли и ЖКХ России. На полях форума не первый год эксперты находят ответы на актуальные вызовы цифровой трансформации. Автоматизация различных процессов дает мощный импульс развитию городской экономики и инфраструктуры", - говорится в приветствии Чернышенко.

По его словам, несмотря на санкционное давление, более половины российских производителей используют отечественные комплектующие в своих изделиях. "В новой парадигме крайне важно внедрять и использовать преимущественно российские технологии и отечественные аналоги. Руководствуясь концепцией "Умного города" специалисты ищут способы, чтобы городская среда становилась намного комфортнее, экологичнее, энергоэффективней и безопасней", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что "есть и обратная сторона медали". "Одновременно возникают новые типы угроз и уязвимостей, способных вывести из строя важные элементы инфраструктуры города. Города должны стать не только умными, но и безопасными. Жизненно важные объекты инфраструктуры должны быть защищены как в киберпространстве, так и от физического воздействия, например, от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последние события наглядно продемонстрировали значимость формирования комплексных систем обнаружения, оповещения и противодействия БПЛА", - добавил заместитель председателя правительства РФ.

Чернышенко подчеркнул, что с этой целью правительство РФ совместно с МЧС и другими ведомствами реализует пилотный проект регионального сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по созданию цифровой системы контроля полетов.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
БПЛА
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