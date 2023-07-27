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Военное обозрение

Индия ищет преемника советского военно-транспортного самолета Ан-32

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-транспортный самолет Ан-32 был разработан в СССР специально для нужд индийской армии и производился в ОКБ Антонова с 1982 года. Моральное и техническое устаревание парка советских машин этого типа давно вызывает беспокойство в Нью-Дели. В итоге на днях был объявлен предварительный тендер на поставку замены Ан-32.

Как сообщается в издании The Hindu, Индия заявила, что ищет средний транспортный самолет грузоподъемностью от 18 до 30 тонн в качестве преемника Ан-32 и частично более крупного Ил-76. «Бой» за потенциальный контракт ведут Lockheed Martin с C-130J-30 Super Hercules, Airbus с A400M Atlas и Embraer с C-390 Millennium. Участники торгов должны предложить три схемы поставок – 40, 60 или 80 бортов. Важную роль в состязании имеет степень локализации производства и готовность к передаче технологий.

Всего ВВС Индии эксплуатируют в разрезе транспортной авиации 103 Ан-32; 11 С-17; 12 С-130J 12; 17 Ил-76. В дополнение к этому было заказано 56 легких турбовинтовых CASA С-295 для замены 57 Hawker Siddeley HS 748m (Avro). Все Ан-32 прошли модернизацию в рамках контракта с Украиной 2009 года на сумму в $400 млн, получив улучшение авионики и увеличив срок службы силовой установки.

C-130J Super Hercules с грузоподъемностью 20 тонн является последней и единственной выпускаемой в настоящее время версией Hercules, которая была значительно переработана, получив в том числе 4 новых турбовинтовых двигателя Rolls-Royce Allison AE21000 и новую цифровую авионику (включая дисплеи HUD для обоих пилотов). Внесенные улучшения позволили сократить число членов экипажа. Модернизация также привела к снижению эксплуатационных расходов более чем на четверть и к повышению надежности этих машин.

Источник изображения: topwar.ru

A400M – четырехмоторный самолет, разработанный и производимый Airbus Military для замены двух типов ВТС, используемых многими армиями Европы, - C-130 Hercules и Transall C-160. По габаритам A400M находится между C-130 и Boeing C-17 Globemaster III. Он может перевозить грузы массой до 37 тонн, например, одну БМП VBCI, три БТР VAB, вертолет Tiger или 116 десантников с полным снаряжением. А400М может также применяться как топливозаправщик или самолет медицинской эвакуации после соответствующего дооснащения. Машина может использовать необорудованные ВПП.

KC-390 был впервые представлен в октябре 2014 года. Основной целью его разработки было создание машины, способной заменить американский ВТС C-130 Hercules, превзойдя по ТТХ его последнюю версию. Он был сконструирован сразу для использования в качестве топливозаправщика благодаря установке системы дозаправки.

Машина способна использовать грунтовые аэродромы и принимает до 23,5 тонн груза. Это может быть: шесть грузовых поддонов 463L, БТР типа LAV-25 или AMV, 80 пассажиров или 64 десантника. В качестве силовой установки выступают турбовентиляторные двигатели International Aero Engines V2500-E5, используемые, в частности, на самолете Airbus-321-200. Благодаря им бразильская машина достигает максимальной скорости 850 км/ч и дальности полета более 6 тыс. км.

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