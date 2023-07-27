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РИА Новости

Против России развязана настоящая кибервойна, заявил Медведев

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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: с началом спецоперации возросли угрозы в области цифровой безопасности

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вызовы и угрозы в области цифровой безопасности РФ с началом спецоперации резко возросли, против России развязана война в киберпространстве, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вопросы цифровой безопасности государства, надежной работы всех информационных систем сегодня имеют особое, очень важное значение. Момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве, постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств. Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры", - сказал он в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации "Росатом".

Он добавил, что необходимо активно совершенствовать отечественные технологии и продукты, чтобы они работали максимально безопасно и свели к минимуму атаки в киберпространстве.

По его словам, на базе "Росатом" будут разрабатываться доверенные аппаратные комплексы. "Наша общая задача -эффективно скоординировать работу всех профильных ведомств… и предусмотреть поддержку", - добавил Медведев.

"Росатом" создает программно-аппаратные комплексы для защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ). К субъектам КИИ относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики (в их числе - предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие)

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