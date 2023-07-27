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ЦАМТО

Литва приобретет ОБТ "Леопард" для формирования танкового батальона

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Демонстратор Leopard 2A8
Демонстратор Leopard 2A8.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 26 июля. Минобороны Литвы в конце этой недели планирует подписать письмо о намерениях в рамках проекта по приобретению ОБТ "Леопард" (скорее всего, речь идет о самой современной модификации 2А8 – прим. ЦАМТО) для формирования одного танкового батальона.

Как сообщает телерадиокомпания LRT (Литовское национальное радио и телевидение) со ссылкой на заявление министра обороны Арвидаса Анушаускаса от 25 июля, при рассмотрении вопроса о покупке танков было изучено предложение по поставкам немецких ОБТ "Леопард", американских "Абрамс" и южнокорейских "Блэк Пантэр".

Анализ и оценка предложений заняли около полугода. Выяснилось, что лучше всего оперативным требованиям ВС Литвы отвечают немецкие ОБТ. Американские и южнокорейские платформы не полностью или частично соответствуют предъявленным требованиям.

Основными критериями оценки, на которых основывалось итоговое решение, были цена и стоимость обслуживания, условия эксплуатации, мобильность, защита, адаптируемость и огневая мощь.

По словам А.Анушаускаса, хотя сроки поставки для всех оцениваемых танков одинаковы и составляют от четырех до шести лет, "Леопард" и "Абрамс" все же приобрести проще и быстрее. Эти два танка имеют примерно одинаковую стоимость, однако "Леопард" требует значительно меньших затрат на техническое обслуживание.

Литва закупает танки в рамках планов по формированию легкой пехотной дивизии в составе трех бригад и танкового батальона, о чем было объявлено в мае этого года. По оценкам Минобороны, проект может обойтись бюджету в среднем в 200 млн. евро в год в период до 2030 года. Тем не менее, министр обороны не смог назвать точную цифру.

Старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис уточнил изданию DELFI, что общая стоимость проекта закупки ОБТ, включая боеприпасы, логистику и обеспечение, составит около 2 млрд. евро (такая сумма достаточна для приобретения трех батальонов танков с учетом технического обеспечения, а не одного – прим. ЦАМТО).

Ранее командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис также заявил, что формирование танкового батальона необходимо Вильнюсу вне зависимости от решения о создании легкой пехотной дивизии.

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Литва
США
Южная Корея
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