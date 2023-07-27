Украинская "мотолыга" превратилась в боевую машину пехоты

Все говорят о танках, однако роль БМП в бою ничуть не меньше, считает автор статьи в Forbes. Такие самодельные боевые машины начали строить на Украине на базе старого гусеничного тягача МТ-ЛБ. Сколько всего МТ-ЛБ-БМ-7 смогут произвести украинцы, зависит от башен, а не от корпуса, так как их мало.

Дэвид Экс

Украинский парад самодельных боевых машин пехоты продолжается. Последней БМП из серии "сделай сам" на вооружении ВСУ стал старый гусеничный тягач МТ-ЛБ с новой башней.

При этом благодаря дистанционно управляемой башне БМ-7 МТ-ЛБ может стать самым тяжеловооруженным изо всех украинских БМП, собранных в авральном режиме.

Башня БМ-7, которая также ставится на украинские колесные БМП БТР-4, может похвастаться стабилизированной 30-миллиметровой автоматической пушкой. Наводчик прицеливается по видеотрансляции из корпуса машины. Скорострельная пушка пробивает деревья, здания и даже бетонные стены.

Разумеется, ни один вменяемый командир не отправит легкозащищенную "мотолыгу" с 10-миллиметровой броней в лобовой бой с танками или даже БМП противника. Продырявить МТ-ЛБ сможет даже меткий пулеметчик, если ему представится такая возможность.

Однако стабилизированная автоматическая пушка БМ-7 сделала БТР-4 одной из лучших украинских машин поддержки пехоты для сумбурных городских боев, где маневренность и скорострельность — то есть способность оперативно реагировать на неожиданности — подчас важнее брони.

Ничто не может помешать МТ-ЛБ-БМ-7 стать превосходной машиной для городских условий. Главное — даже не пытайтесь промчаться на ней через минное поле или заранее пристрелянную артиллерийскую зону поражения: защитить трех членов экипажа — а не говоря уже о десятерых пассажирах — тягач попросту не сможет.

Украинцы уже пускают в ход запасные шасси МТ-ЛБ, которые украинская промышленность производила серийно с 1970-х до начала 2000-х, и это красноречиво говорит о потребностях Киева в затянувшемся конфликте, приближающемуся к полуторагодичному рубежу.

У всех на устах танки, однако роль БМП ничуть не меньше. За семь недель долгожданного контрнаступления Украины на юге становится все очевиднее, что сама плотность оборонительных укреплений вдоль почти тысячекилометрового фронта практически исключает быстрые и дальние маневры с обеих сторон.

Поэтому наступающие силы продвигаются медленно, а пехота часто вообще передвигается пешком в сопровождении техники, стараясь не упустить малейшую брешь в позициях противника. Вот почему летом 2023 года даже победа на поле боя приводит лишь к продвижению вперед не дальше, чем на несколько сотен метров.

Чаще всего это пехотный бой накоротке. Поэтому наибольшим спросом пользуются как раз машины формата БМП, поддерживающие пехоту самым непосредственным образом.

Вот почему Украина запросила всего 300 танков западного производства (из которых ей пока обещали 240), но охотно приняла в дар около 2 000 БМП и тяжеловооруженных бронетранспортеров — в том числе 350 лучших американских гусеничных М-2 и колесных "Страйкеров" (Stryker), 100 немецких "Мардеров" (Marder) и минимум 50 шведских CV90.

Украинским силам нужны все доступные БМП. И чем больше у них будет пушка, тем лучше.

По огневой мощи МТ-ЛБ-БМ-7 превосходит предыдущую украинскую БМП на основе МТ-ЛБ: ее дистанционно управляемая башня оснащена 14,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом — а его, при всей его мощи, нельзя назвать городской бензопилой, как 30-миллиметровую автопушку.

Сколько всего МТ-ЛБ-БМ-7 смогут произвести украинцы, зависит скорее от башни, чем от корпуса. На складах по всей стране могут пылиться сотни, если не тысячи неиспользованных "мотолыг". А вот башен БМ-7 гораздо меньше.

Однако уже сейчас очевидно, что украинская промышленность экономит на всем, чтобы произвести как можно больше МТ-ЛБ-БМ-7 и как можно быстрее. Если у башни БТР-4 еще имеется противотанковая ракетная установка, то у МТ-ЛБ — уже нет…