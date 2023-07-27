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ЦАМТО

Посол России в Банги: ВТС России и ЦАР активно и последовательно развивается

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Бойцов ЦАР действительно обучают российские военные инструкторы
Бойцов ЦАР действительно обучают российские военные инструкторы.
Источник изображения: ADRIENNE SURPRENANT/ЕРА/ТАСС

ЦАМТО, 26 июля. Военно-техническое сотрудничество России и ЦАР активно и последовательно развивается, сообщил в интервью "РИА Новости" посол России в ЦАР Александр Бикантов.

"Сотрудничество в области ВТС активно и последовательно развивается, непрерывно и по нарастающей. Недавно Россия осуществила большую поставку соответствующих вооружений, в частности авиасредств", – указал он.

А.Бикантов уточнил, что речь идет о самолетах L-39 (из состава ВС РФ – прим. ред.), что, фактически, знаменует собой создание отдельного рода войск армейской авиации в составе вооруженных сил Центральноафриканской республики".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
L-39
Компании
Минoбороны РФ
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