Посол России в Банги: ВТС России и ЦАР активно и последовательно развивается

ЦАМТО, 26 июля. Военно-техническое сотрудничество России и ЦАР активно и последовательно развивается, сообщил в интервью "РИА Новости" посол России в ЦАР Александр Бикантов.

"Сотрудничество в области ВТС активно и последовательно развивается, непрерывно и по нарастающей. Недавно Россия осуществила большую поставку соответствующих вооружений, в частности авиасредств", – указал он.

А.Бикантов уточнил, что речь идет о самолетах L-39 (из состава ВС РФ – прим. ред.), что, фактически, знаменует собой создание отдельного рода войск армейской авиации в составе вооруженных сил Центральноафриканской республики".