С каждым днём всё новые и новые рынки завоёвывают AR/VR технологии для производства, предлагая большой спектр возможностей использования в корпоративной и производственной среде. Компании используют современные технологии для автоматизации процессов проектирования и производства, снижения производственных издержек, устранения возникающих проблем и т.д.

AR/VR технологии в нефтяной отрасли

Компания «Газпром нефть» активно использует AR-технологии и виртуальные тренировочные симуляторы для обучения сотрудников, для облегчения поиска и устранения неисправностей на местах работы, проводится дистанционное обслуживание оборудования.

Использование VR и AR увеличивает производительность труда, улучшает качество работы и делает более безопасными рабочие процессы, кроме того, снижает затраты на обучение сотрудников.

Нашли применение VR-технологии и для организации виртуальных экскурсий на месторождения, что позволяет демонстрировать инвесторам и потенциальным клиентам проекты, не покидая офис.

Краны с VR‑управлением

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в партнерстве с «Интехком» анонсировал запуск системы удаленного управления (СДУ) промышленными кранами с использованием VR-технологий. Первые мостовые грейферные краны на VR-управлении начнут работу осенью.

Внедрение виртуальной реальности поможет эффективнее выгружать сыпучие материалы, работу с ними на складе и позволит машинистам избежать необходимости входить и выходить из кабины крана и перемещаться по складу, где работает тяжелая промышленная техника, что значительно повысит безопасность и создаст комфортные условия работы.

В системе VR-управления кранами оборудовано два места с креслами-пультами, которые оснащены крановыми джойстиками и кнопками. Операторы будут использовать VR-очки, обеспечивающие полный обзор и доступ к виртуальной кабине любого из имеющихся кранов.

Учебный VR-центр РЖД

Предприятия РЖД Хабаровского края работают в отдаленных районах и это порой затрудняет процессы обучения и стажировки персонала на рабочих местах. Внедрение виртуальной реальности и специального VR оборудования в учебном центре РЖД позволяет студентам переместиться в пространстве, дистанционно посетить свое будущее рабочее место, находясь в учебном классе.

Установленный VR тренажер - кабина машиниста, позволяет увидеть окружающую обстановку, путь, показания приборов, человек может оценить опасность и риски нахождения на рабочем месте, чтобы предотвратить их в будущем. Все обучающее ПО прописано с учётом особенностей региона.

"Тренажеры-симуляторы для подготовки локомотивных бригад, они разработаны с учетом местной специфики – профиль пути, серия локомотивов те, которые используются на Дальневосточной железной дороге" - Максим Фисенко, начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ДВЖД.

На этой базе проходят профессиональную переподготовку и опытные сотрудники, проехавшие сотни тысяч километров.