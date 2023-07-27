Конвой НАТО для судов с зерном в Чёрном море несет "риски" для Турции

Как написала газета Milliyet, конвой из кораблей стран Североатлантического альянса для судов с зерном в акватории Черного моря будет нарушением Конвенции Монтрё и создаст "рискованную" ситуацию для Турции.

Джеймс Ставридис, экс-командующий войсками Североатлантического блока в Европе, ранее заявил, что Соединенные Штаты и страны-члены НАТО могут в Чёрном море конвоировать корабли с зерном и в случае угрозы открывать огонь.

"Реализация такого шага будет означать нарушение Конвенции Монтрё, а Турция может оказаться в "рискованной" ситуации, если корабли НАТО пройдут через турецкие проливы и выйдут в Черное море", — сообщила газета.

В 1936 году была принята Конвенция Монтрё, которая сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но устанавливает соответствующие режимы движения. Одновременно этот договор ограничивает тремя неделями нахождение в Черном море военных судов нечерноморских стран.