"Росэлектроника": в России создают новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

ЦАМТО, 26 июля. Холдинг "Росэлектроника" создает новый комплекс, который сможет как обнаруживать, так и подавлять мини-дроны.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

Ранее завод разработал портативную многофункциональную РЛС, вес которой с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 кг. Станция предназначена для защиты объектов критически важной инфраструктуры от воздушных беспилотников и для обнаружения наземной техники. Также она может обнаруживать надводные цели.

"Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас работа находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны", – сказал А.Комогорцев.

По его словам, РЛС комплекса сможет обнаруживать самые сложные объекты, например, миниатюрные гражданские коптеры.

"Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали – дрон размером 16х20 см типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 м в движении и до 250 м в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", – рассказал "РИА Новости" А.Комогорцев.

Мини-беспилотники, в том числе приспособленные для военных целей гражданские дроны, представляют на сегодняшний день серьезную угрозу как на поле боя, так с точки зрения их возможного применения для террористической деятельности. Такие дроны могут нести обычные пехотные гранаты, кумулятивные боевые части для поражения бронетехники, самодельные взрывные устройства. Кроме того, мини дроны используются для разведки и корректировки огня артиллерии, отмечает агентство.