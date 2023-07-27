ВВС Израиля получили очередную партию истребителей F-35I "Адир"

ЦАМТО, 26 июля. На авиабазе "Неватим" 20 июля выполнила посадку очередная партия из трех истребителей F-35I "Адир", совершившая перелет с предприятия Lockheed Martin в США.

Как сообщило командование ВВС Израиля, самолеты войдут в боевой состав размещенной на авиабазе "Неватим" 140-й истребительной эскадрильи ВВС Израиля. Предполагается, что к концу 2024 года на вооружении ВВС Израиля будет состоять 50 ед. F-35I.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость заказа была оценена в сумму 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. МО Израиля разместило в октябре 2010 года. Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. 22 февраля 2015 года МО Израиля подписало контракт стоимостью 2,82 млрд. долл. на поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг. В конце августа 2017 года было заключено соглашение на покупку дополнительных "Адир", что увеличило общее количество заказанных Израилем F-35A до 50 ед. Их поставка должна завершиться в 2024 году.

В начале июля 2023 года Министерство обороны Израиля объявило о решении приобрести третью партию из 25 истребителей F-35 "Лайтнинг-2", общая стоимость которых оценивается в 3 млрд. долл. Приобретение позволит увеличить общее количество закупленных для ВВС Израиля F-35I "Адир" до 75 ед. Приобретение будет финансироваться за счет американских фондов помощи.

ВВС Израиля получили первый F-35 в ходе церемонии, состоявшейся 22 июня 2016 года в Форт-Уэрте (шт.Техас). Первая пара F-35I приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. На текущий момент ВВС Израиля поставлено 39 самолетов.

Первые истребители вошли в состав 140-й эскадрильи "Голден Игл". Всего на авиабазе "Неватим" будут размещены три эскадрильи этих самолетов: 140-я, 116-я и 117-я.

Несколько дней назад один из самолетов F-35I успешно завершил испытательный полет с размещенной на подкрыльевых узлах подвески УАБ JDAM-84 в дополнение к вооружению, размещенному во внутренних отсеках вооружения. Эксперимент проводился ВВС Израиля совместно с корпорацией Lockheed Martin и Объединенным управлением программы F-35.