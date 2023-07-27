Войти
ИноСМИ

В Венгрии готовы использовать право вето в НАТО

258
0
0
Венгерский флаг
Венгерский флаг.
Источник изображения: © AP Photo / Noemi Bruzak/MTI via AP

Как сообщил корреспонденту агентства РИА Новости Ласло Тороцкаи, лидер правой венгерской партии "Наша Родина" , Евросоюз не хочет принимать мер по защите закарпатских венгров, Будапешту остается лишь использовать право вето в Европейском союзе и Североатлантическом блоке.

"Мы давно ощутили, что органы ЕС совершенно не заинтересованы в защите прав коренных европейских меньшинств, поэтому правами закарпатских венгров они тоже не занимаются. Венгрия может воспользоваться инструментом вето в организациях ЕС и НАТО", — зявил Тороцкаи.

Он отметил, что правительство Венгрии уже не раз использовало подобную возможность.

Ранее Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил, что по инициативе Будапешта и Бухареста Совет Европы решил обратиться в Венецианскую комиссию по делу, касающемуся положения национальных меньшинств на Украине, в надежде, что Киев заставят исполнить ее решения. По словам Сийярто, Венгрия не поддержит ни один из шагов Украины в сторону ЕС и НАТО, пока не решится проблема с правами закарпатских венгров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
24.03.2023
Глава МИД ФРГ: мы не глядим безучастно на нарушение правил Китаем и Россией
05.04.2022
Победа Орбана приведет к новым потрясениям в Европе
04.04.2022
Венгрия и Польша под шумок захотели "вернуть" часть Украины
25.08.2021
Трансильвания наша!
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
05.12.2019
Jutarnji list (Хорватия): как Вучич превратил Сербию в пешку в руках Запада и России
26.09.2018
Война в третьем мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 02:42
  • 0
10 otty+ ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 01:44
  • 53649
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 20:07
  • 2586
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 18:18
  • 6
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы