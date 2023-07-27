В Венгрии готовы использовать право вето в НАТО

Как сообщил корреспонденту агентства РИА Новости Ласло Тороцкаи, лидер правой венгерской партии "Наша Родина" , Евросоюз не хочет принимать мер по защите закарпатских венгров, Будапешту остается лишь использовать право вето в Европейском союзе и Североатлантическом блоке.

"Мы давно ощутили, что органы ЕС совершенно не заинтересованы в защите прав коренных европейских меньшинств, поэтому правами закарпатских венгров они тоже не занимаются. Венгрия может воспользоваться инструментом вето в организациях ЕС и НАТО", — зявил Тороцкаи.

Он отметил, что правительство Венгрии уже не раз использовало подобную возможность.

Ранее Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил, что по инициативе Будапешта и Бухареста Совет Европы решил обратиться в Венецианскую комиссию по делу, касающемуся положения национальных меньшинств на Украине, в надежде, что Киев заставят исполнить ее решения. По словам Сийярто, Венгрия не поддержит ни один из шагов Украины в сторону ЕС и НАТО, пока не решится проблема с правами закарпатских венгров.