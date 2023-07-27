Антироссийская политика Запада привела к успехам России и Китая в Арктике

Антироссийская политика Запада способствует сближению Москвы и Пекина в Арктике, пишет SCMP. Кремль наращивает связи с Китаем в сфере освоения региона, например, развития Северного морского пути. Заполярье стало фронтом соперничества Москвы и Пекина с США, отмечает автор.

Сон Хён Чхве (Seong Hyeon Choi)

Заполярье превращается в очередной регион американо-китайского соперничества, и в этих условиях Москва и Пекин находят общие интересы.

Эксперты говорят о расширении сотрудничества, которое осуществляется сегодня в таких областях, как энергетика, наука и оборона.

Вашингтон с опаской следит за намерениями Китая.

Россия и Китай развивают сотрудничество в Арктике по таким направлениям, как энергетика, наука и оборона. Изменения климата открывают новые возможности для функционирования Северного морского пути, превращая этот полярный регион в очередной фронт американо-китайского соперничества.

Санкции ЕС, введенные с началом российской военной операции на Украине, вынудили Москву искать новые рынки для своей нефти. Теперь большая ее часть уходит на экспорт в Китай и Индию. Танкеры идут по длинному и дорогостоящему южному морскому маршруту через Суэцкий канал.

Но из-за таяния морского льда открывается более выгодный путь, и Россия испытывает его. Танкер с грузом нефти пересекает Северный Ледовитый океан и 12 августа должен прибыть в Жичжао, что в восточной китайской провинции Шаньдун.

Если плавание завершится успешно, морское расстояние между Европой и северо-восточной Азией сократится на 30% по сравнению с маршрутом через Суэц. Соответственно, значительно уменьшатся транспортные расходы.

Китай, у которого есть собственные амбиции, поскольку он к 2030 году хочет стать "великой полярной державой", в последнее время тоже старается создать для себя плацдарм в этом регионе, проводя научные исследования и развивая экономические связи с арктическими государствами, особенно с Россией.

"Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути", — сказал президент России Владимир Путин в марте на встрече с китайским руководителем Си Цзиньпином.

Старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Арктический институт Павел Девяткин рассказал, что увеличение поставок нефти из российской Арктики в Китай "является очередным признаком наращивания энергетического сотрудничества между двумя странами". По его словам, Пекин использует научные и экономические связи с Москвой для расширения своего плацдарма в этом регионе.

"Например, Китай активно участвует в научном сотрудничестве, в международных исследовательских экспедициях в Арктику, работая вместе с учеными из арктических государств", — сказал он.

Партнерство России и Китая еще больше усиливается из-за перебоев в работе Арктического совета, как называют межправительственный форум стран и коренных народов этого региона.

Семь из восьми членов совета – США, Канада, Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция – бойкотируют Россию с началом военной операции на Украине.

Из-за ухудшения отношений между Арктическим советом (в котором Китай участвует в качестве наблюдателя) и Россией Москва наращивает связи с Китаем в вопросах изучения и освоения этого региона, говорят эксперты.

В сентябре прошлого года береговая охрана США наткнулась на китайские и российские боевые корабли, проводившие совместные действия вблизи Аляски.

А на прошлой неделе две страны провели совместные военно-морские и военно-воздушные учения в Японском море, которое является важным морским маршрутом между Китаем и Северным Ледовитым океаном. Объявленная цель учений – "обеспечение безопасности стратегических водных путей".

В апреле Россия объявила о своих планах по созданию международной арктической научной станции на норвежском архипелаге Шпицберген в сотрудничестве с Китаем и другими членами объединения БРИКС, куда также входят ведущие страны с формирующимися рынками — Бразилия, Индия и ЮАР.

Китай также находится в процессе "перегруппировки и переосмысления своей арктической политики", рассказал доцент политологии Марк Лантень (Marc Lanteigne) из Арктического университета Норвегии в Тромсё.

По его словам, Пекин старается поддерживать Россию, не настраивая при этом против себя другие арктические страны. Но в последние годы его отношения с некоторыми из этих государств ухудшились, из-за чего он начал активнее сотрудничать с Москвой.

"Возможностей работать в арктическом регионе у Китая становится все меньше. Если Арктический совет не сможет функционировать должным образом, Китаю придется шире использовать двустороннее сотрудничество с арктическими государствами, — сказал Лантень. – Наверное, появится больше примеров сотрудничества с Россией … Они начинают искать альтернативные пути сотрудничества на тот случай, если совет не сможет работать".

Профессор Норвежского института оборонных исследований Лизелотта Одгор (Liselotte Odgaard) рассказала, что тесное стратегическое сотрудничество Китая с Россией в арктическом регионе – это "обоюдоострый меч".

"У Китая есть инвестиции в этом регионе во всех западных странах, но ему не дают особо вкладывать стратегические инвестиции, потому что страны НАТО все чаще отказывают Пекину", — объяснила она.

По словам Одгор, Китай работает в многочисленных институтах и обсерваториях, занимающихся научным и природоохранным сотрудничеством, а также принимает участие во многих международных научных экспедициях, которые приглашают страны, находящиеся за пределами арктического региона.

Вместе с тем, она отмечает растущее осознание того, что эту работу можно использовать в военных и стратегических целях, скажем, для изучения обстановки и сбора разведывательных данных. "Они на протяжении многих лет пользуются этим с колоссальной выгодой для себя. Но сейчас люди начинают это замечать и останавливают их присутствие", — сказала Одгор.

Из-за российско-китайского сотрудничества, а также из-за установления стратегического присутствия Китая в Арктике, где он пытается покупать или строить объекты потенциального военного назначения, европейские и североамериканские арктические страны с усиливающейся настороженностью наблюдают за китайскими инвестициями.

У Пекина есть постоянные научно-исследовательские станции на Шпицбергене и в Исландии. Он проводит обширные научные исследования в таких областях, как морская экология и физика атмосферы.

В 2019 году тщательной проверке подверглась третья китайская станция, построенная Пекином в Кируне на севере Швеции. Она передавала изображения арктического региона, и ее заподозрили в связях с китайской армией и в работе на военную разведку.

В том же году государственная корпорация China Communications Construction Company отозвала свою заявку на строительство в Гренландии аэропорта стоимостью 420 миллионов долларов. Причиной стала обеспокоенность Дании из-за ее альянса с США. Известно, что у Америки в Гренландии есть своя авиабаза. В 2017 году Копенгаген отверг предложение китайской горнодобывающей компании General Nice Group, которая хотела купить заброшенную военно-морскую базу в Гренландии. Причиной стали соображения безопасности.

В 2018 году шанхайский Институт полярных исследований, являющийся главным государственным органом, отвечающим за планирование и координацию деятельности Китая в Арктике, получил отказ, когда направил заявку на покупку аэропорта в Лапландии на севере Финляндии. Хельсинки отменил сделку под давлением со стороны Вашингтона.

Этот институт вызвал еще большую обеспокоенность в Вашингтоне, объявив в июне о своей готовности разместить подо льдом в Северном Ледовитом океане подводную аппаратуру связи, навигации и позиционирования. США выступили против таких действий, посчитав, что Китай в этом случае сможет прятать свои атомные подводные лодки под полярным льдом.

Отсутствие прозрачности в действиях Пекина неоднократно вызывало обеспокоенность у Запада, который считает, что своими научными исследованиями он может положить начало деятельности военных и разведки в арктическом регионе. Об этом рассказал научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Брайан Харт (Brian Hart), участвующий в проекте "Сила Китая". "Разница между гражданскими и военными в научных исследованиях часто стирается, и это определенно относится к Китаю, — заявил он. — Таким образом, китайские военные и разведывательные службы легко могут воспользоваться вполне законными научными исследованиями в своих целях".

По словам Харта, тесные дипломатические, экономические и военные связи Китая с Россией отчасти имеют целью усилить китайское влияние в Арктике. Вместе с тем, он отметил, что Москва наверняка обеспокоена размахом военной деятельности китайцев в Арктике, которую Россия считает своим глубоким тылом и где у нее расположены самые секретные военные объекты.

По словам Одгар из норвежского института, Пекин не намерен становиться арктической военной державой в одностороннем порядке. Он старается укреплять стратегические связи с Москвой, поддерживая присутствие России в этом регионе.

Одгар заявила, что Китай хочет сохранить сотрудничество с Европой, однако европейский континент встал "не на ту сторону" в его стратегическом соперничестве с Соединенными Штатами. "Для Китая главным приоритетом будет, чтобы Россия могла и дальше угрожать НАТО от Арктики до Средиземноморья, — сказала она. — Важно, чтобы Россия и впредь создавала угрозу и выполняла всю тяжелую работу. Китай не хочет заниматься ею сам… Он очень заинтересован в том, чтобы помогать России… У него имеются экономические и технологические ресурсы, каких нет у России".

По словам Лантеня из Арктического университета Норвегии, Китай будет и впредь позиционировать себя в качестве заинтересованной стороны в этом регионе. Американский авианосец впервые за 65 лет нанес визит в Норвегию, и это стало частью общей тенденции, указывающей на то, что регион Арктики больше не является "зоной, где отсутствует военная активность".

"В последнее время Пекин утверждает, что это НАТО занимается милитаризацией Арктики, не упоминая при этом Россию. Так что сейчас определенно существует множество противоречащих друг другу интерпретаций, — сказал Лантень. – Китай будет действовать в Арктике намного консервативнее, потому что ситуация там постоянно осложняется".