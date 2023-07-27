Войти
ТАСС

Австрийский военный заявил, что ВСУ несут большие потери из-за неопытности командиров

260
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Маркус Райснер также констатировал провал первой фазы контрнаступления ВС Украины

ТАСС, 26 июля. Вооруженные силы Украины теряют большое количество бойцов, в том числе прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, из-за неопытности командиров и растущей роли резервистов. Об этом во вторник в интервью телеканалу N-TV заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

"Многих солдат, прошедших шестимесячную подготовку в НАТО, уже нет. Я недавно разговаривал с одним украинским товарищем: в соседней части у них командиром стал 47-летний резервист. По неопытности он отправил взвод своих солдат на минные поля. Вернулась только половина", - привел пример военный.

Райснер также констатировал провал первой фазы контрнаступления ВСУ. Среди других факторов, осложняющих наступательные действия украинской армии и приводящих к потерям в ее рядах, полковник отметил эшелонированную оборону ВС РФ, наличие у них хороших средств радиоэлектронной борьбы и разведки, а также недостаточную оснащенность ВСУ, особенно авиацией и ракетами "земля-земля".

7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в Соединенных Штатах, однако судить о результатах еще рано. Американский телеканал CNN сообщил в начале июля, что западные страны нервничают из-за того, что продвижение подразделений украинских войск измеряется метрами, а не километрами. Медленный темп контрнаступления означает, что поддержка Запада может ослабнуть, если конфликт затянется, отмечает CNN.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
05.07.2023
Австрийский военный сообщил о провале первой фазы наступления ВСУ
22.03.2022
"Главное оружие Украины". На что делает ставку Киев
11.03.2020
Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом
29.03.2017
Мобилизация умов
17.08.2016
На грани спорта и войны (ECHO24, Чехия)
20.01.2015
Новый щит и новый меч
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 02:42
  • 0
10 otty+ ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 01:44
  • 53649
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 20:07
  • 2586
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 18:18
  • 6
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы