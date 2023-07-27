Австрийский военный заявил, что ВСУ несут большие потери из-за неопытности командиров

Маркус Райснер также констатировал провал первой фазы контрнаступления ВС Украины

ТАСС, 26 июля. Вооруженные силы Украины теряют большое количество бойцов, в том числе прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, из-за неопытности командиров и растущей роли резервистов. Об этом во вторник в интервью телеканалу N-TV заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

"Многих солдат, прошедших шестимесячную подготовку в НАТО, уже нет. Я недавно разговаривал с одним украинским товарищем: в соседней части у них командиром стал 47-летний резервист. По неопытности он отправил взвод своих солдат на минные поля. Вернулась только половина", - привел пример военный.

Райснер также констатировал провал первой фазы контрнаступления ВСУ. Среди других факторов, осложняющих наступательные действия украинской армии и приводящих к потерям в ее рядах, полковник отметил эшелонированную оборону ВС РФ, наличие у них хороших средств радиоэлектронной борьбы и разведки, а также недостаточную оснащенность ВСУ, особенно авиацией и ракетами "земля-земля".

7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в Соединенных Штатах, однако судить о результатах еще рано. Американский телеканал CNN сообщил в начале июля, что западные страны нервничают из-за того, что продвижение подразделений украинских войск измеряется метрами, а не километрами. Медленный темп контрнаступления означает, что поддержка Запада может ослабнуть, если конфликт затянется, отмечает CNN.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.