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Известия.ru

В Турции сообщили о создании первой «умной» мины дальнего радиуса

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Источник изображения: Фото: Star

Star: в Турции создали первую «умную» мину дальнего радиуса

В Турции сконструировали первую в мире «умную» мину дальнего радиуса UCA, которая сможет создавать для противника «эффект неожиданности». Об этом сообщила местная газета Star.

«Разработанная полностью за счет внутренних и национальных ресурсов, UCA является кандидатом на звание первой умной донной мины дальнего радиуса действия в мире», — говорится в материале от 24 июля.

По информации издания, UCA может транспортироваться на имеющихся в инвентаре Турции истребителях F-16 и беспилотников Akinci и Aksungur. Мину можно будет сбрасывать с дальних высот, что делает ее неуязвимой для некоторых средств противовоздушной обороны. Попадая в море, она будет находить нужное место на дне и дожидаться корабль-цель, при этом под водой ее также сложно будет «поймать» гидролокатором.

Разработчики ставили перед собой цель превратить авиационную бомбу общего назначения МК-84 в наступательную морскую мину. Поэтому в UCA есть комплект крылатого наведения, интеллектуальное устройство для обнаружения целей и минно-пусковое устройство. Предполагается, что процессы разработки будут завершены в ближайшее время, а тестирование начнется в течение этого года.

Газета сообщила, что новая турецкая разработка будет представлена на 16-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF 2023) в Стамбуле 25–28 июля.

Ранее, 19 июля, стало известно о планах оснастить реактивным двигателем легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. По данным источника, изменения коснутся крыльев самолета, топливной системы и частей.

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Страны
Турция
Продукция
F-16
Ил-112
Проекты
БПЛА
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