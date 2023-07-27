В России создают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов

"Росэлектроника": в России создают новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" создает новый комплекс, который сможет как обнаруживать, так и подавлять мини-дроны, сообщил РИА Новости гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

Ранее завод разработал портативную многофункциональную РЛС, вес которой с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 килограммов. Станция предназначена для защиты объектов критически важной инфраструктуры от воздушных беспилотников и для обнаружения наземной техники. Также она может находить надводные цели.

"Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять", — сказал Комогорцев.

По его словам, РЛС комплекса сможет обнаруживать самые сложные объекты, например, миниатюрные гражданские коптеры.

"Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", — рассказал Комогорцев.

Мини-беспилотники, в том числе приспособленные для военных целей гражданские дроны, представляют на сегодняшний день серьезную угрозу как на поле боя, так с точки зрения их возможного применения для террористической деятельности. Такие дроны могут нести обычные пехотные гранаты, кумулятивные боевые части для поражения бронетехники, самодельные взрывные устройства. Кроме того, мини дроны используются для разведки и корректировки огня артиллерии.