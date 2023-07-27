Страны — члены БРИКС расширяют сотрудничество и начинают обсуждать проблемы безопасности. Подход блока к этим вопросам выгодно отличается от западного, отмечает редакция GT. На фоне США и ЕС, которые диктуют свои правила и насаждают интересы, БРИКС для многих является куда более привлекательным.

Возрастающее значение БРИКС в условиях быстро меняющейся геополитики находит отражение в роли объединения в обеспечении глобальной безопасности.

С понедельника по среду в Южно-Африканской Республике, которая примет долгожданный саммит БРИКС в следующем месяце, в рамках подготовки к событию проходят переговоры советников блока по национальной безопасности. Сотрудничество в области политики и безопасности является одной из первоначальных целей создания БРИКС, а также одной из главных тем на повестке дня. Упомянутая встреча советников и высокопоставленных представителей служит для стран — участниц объединения основной площадкой для обсуждения и осуществления кооперации в области политики и безопасности.

Текущая структура управления глобальной безопасностью переживает системные потрясения из-за усиления факторов нестабильности в мире. Соединенные Штаты создают глобальную атмосферу конфронтации и напряженности, используя так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию и НАТО для одновременного подавления и сдерживания Китая и России. Цель США — поддерживать старый международный порядок, в котором правят они сами. Для этого Америка расширяет свои механизмы сотрудничества в области безопасности, вынуждая другие государства подчиняться ее интересам. Сун Чжунпин (Song Zhongping), китайский военный эксперт и телекомментатор, заявил, что при таком подходе механизм безопасности применяется для ущемления интересов иных сторон. В то же время в сотрудничестве в области безопасности БРИКС делает упор на многосторонность и единство, что сильно отличается от концепции, за которую выступает Вашингтон.

Чжу Тяньсян (Zhu Tianxiang), директор Центра исследований политики и безопасности БРИКС в Институте исследований БРИКС при Сычуаньском университете иностранных языков, сказал, что при решении глобальных и региональных проблем механизм этого блока задействует методы и способы, отличные от того, в котором господствует Запад. Обсуждение всех вопросов, в том числе касающихся безопасности, осуществляется странами БРИКС на основе консенсуса. В объединении нет доминирующей стороны и все находятся в равных условиях. Способы решения конкретных проблем также различаются. Западные страны часто вводят санкции или даже применяют военные средства, тогда как в рамках сотрудничества БРИКС используются мирные методы, такие как продвижение дипломатии, диалога, переговоров и посредничества. Все это подарило планете новые идеи в области обеспечения региональной и глобальной безопасности. Господин Чжу отметил, что на нынешней встрече советников и высокопоставленных представителей стран БРИКС по национальной безопасности, вероятно, в центре обсуждения будет украинский конфликт. Важной темой, безусловно, станет "содействие миру и переговорам".

В настоящее время между западными державами и развивающимися странами, в том числе с формирующимся рынком, растут разногласия в сфере безопасности, усиливаются глобальные идеологические споры. Чтобы сделать сотрудничество БРИКС более долгосрочным и гибким, необходимо создать соответствующие механизмы безопасности. Для экономического партнерства это имеет решающее значение. В то же время углубление экономических связей может, в свою очередь, способствовать взаимному доверию между государствами-членами в области безопасности.

Господин Сун считает, что поддерживать многосторонность и многополярный мир за счет одного только экономического сотрудничества сложно. В области традиционной безопасности некоторые западные державы разными способами много раз подавляли развивающиеся страны и государства с формирующимся рынком. В процессе экономической кооперации последние сталкиваются с ограничениями в сфере нетрадиционной безопасности, такими как терроризм, крайний национализм и сепаратистские силы. Все это тормозит экономическое развитие. Вот почему БРИКС следует укреплять сотрудничество в сфере безопасности.

Инициатива глобальной безопасности, выдвинутая Китаем, призывает к адаптации к изменчивой международной ситуации в духе солидарности, а также подталкивает отвечать на сложные связанные между собой вызовы безопасности на основе взаимной выгоды. Цель плана Пекина — устранить глубиннные причины международных конфликтов и усовершенствовать управление глобальной безопасностью. Инициатива Поднебесной соотносится с принципами многосторонности и общей безопасности, к которым стремится БРИКС. Хотя каждая страна-участница блока выдвигает свои национальные условия, внутри объединения существует широкий консенсус в отношении совместного продвижения международного сотрудничества в области безопасности. Развивающимся странам и экономикам с формирующимся рынком необходим многосторонний подход. Это и есть причина, по которой более 40 государств выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС. Блоком движет центростремительная сила, способная сформировать многополярный мир и позволить развивающимся странам получить больше дискурсивной силы. В БРИКС нет ни одного участника, который диктует правила или по своему желанию попирает интересы других. Когда блок только образовался, многие не верили в его перспективность, указывая на существенные различия в политических режимах, социальных системах и идеологиях государств-членов. Господин Чжу подчеркнул, что, хотя это до сих пор так, БРИКС процветает и по сей день. То, как неуклонно развивается сотрудничество в области безопасности и экономики в рамках этого механизма, показывает, что никакие различия не влияют на единство и привлекательность БРИКС, а также на роль объединения в международной системе.

"В этом и есть суть многосторонности", — сказал Чжу Тяньсян.

Автор: редакция