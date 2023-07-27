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ТАСС

Роскосмос указал на угрозу доступу в космос из-за роста числа объектов от 1 см на орбите

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Источник изображения: M. Weiss/ CXC/ NASA via AP, архив

По данным госкорпорации, сегодня на околоземных орбитах находится свыше 1 млн космических объектов такого размера, а к 2030 году их число увеличится в 1,5 раза

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Число орбитальных объектов, размер которых превышает 1 см, к 2030 году увеличится в полтора раза, что будет нести реальную угрозу гарантированному доступу в космос. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Уже сегодня на околоземных орбитах находится свыше 1 млн космических объектов размером больше 1 см, а к 2030 году их число увеличится в 1,5 раза. Это создает реальную угрозу гарантированному доступу в космос, включая выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите", - заявили в госкорпорации.

При этом в Роскосмосе подчеркнули, что такая ситуация делает актуальными вопросы безопасности космической деятельности, необходимости разработки правил регулирования и управления "космическим движением" и осведомленности об обстановке в околоземном пространстве.

"Обстановка в околоземном космическом пространстве (ОКП - прим. ТАСС) в последние годы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено существенным увеличением объема и разнообразия видов деятельности в ОКП, а также взрывным ростом количества космических объектов техногенного происхождения в наиболее интенсивно используемых областях космоса", - пояснили в пресс-службе, увязав это с активным развертыванием многоспутниковых группировок, что приводит к образованию "огромного количества объектов космического мусора".

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко во время визита в ЮАР сообщал, что международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять их движением во избежание опасных ситуаций могут появиться через пять лет. По его словам, привлекательные орбиты ограничены и их "перенаселенность" будет приводить к опасным ситуациям. 

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