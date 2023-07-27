Сожжены выполненные на основе натовских танков М60 и Leopard 1 бронемашины

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Для буксировки с поля боя подбитых или уничтоженных Leopard 2 ВСУ применяют созданные на шасси основных боевых танков М60 американские тяжелые бронированные ремонтно-эвакуационные машины М88А2 HERCULES.

Как отмечает "Российская газета" ( проект "РГ:русское оружие"), эти машины были приняты на вооружение четверть века назад. Они весят 63500 кг. Масса буксируемых танков и другой техники может достигать 70000 кг.

Мощность двигателя AVDS 1790-8CR - 1050 л.с. Максимальная развиваемая по шоссе скорость - 42 км/ч. Запас хода по топливу - 322 км. Экипаж - три человека.

ВСУ должны были получить ограниченное число таких БРЭМ - менее десяти. Одним из соединений куда они должны были поступить называли 47-ую отдельную механизированную бригаду ВСУ, которую как раз активно задействую в происходящих боях. Кроме потерянных боевых машин пехоты M2A2 Bradley ODS-SA, танков М-55S, это формирование лишилось и М88А2. Один из сгоревших образцов был снят на видео в конце минувшей недели. Судя по состоянию корпуса и ходовой части, он пойдет на утилизацию. О судьбе экипажа ничего не сообщается.

Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Также пока ничего неизвестно, о том, что случилось с боевиками, находившимися за броней другого тягача - германского Bergepanzer 2. В его борт попала российская противотанковая ракета. Это произошло на запорожском направлении. Эти 40-тонные машины, выполненные на базе Leopard 1, по первоначальным замыслам должны были использоваться, прежде всего, для обеспечения действий зенитных самоходных установок Gepard. Однако тяжелая обстановка вынудила перебросить их на фронт. Мощность двигателя MB 838 CaM-500 - 830 л.с. Максимальная скорость по хорошим дорогам - 62 км/ч. Запас хода - 850 км. Экипаж - четыре человека.

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