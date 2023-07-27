Американские политики одержимы мыслью о победе над Россией любой ценой, пишет обозреватель CGTN Синь Пин. Ради этой цели они выпустили демона из ящика Пандоры, накачав Украину разрушительным оружием, — например, кассетными снарядами, которые долго будут преследовать ее жителей в ночных кошмарах.

Синь Пин

"Применение кассетных боеприпасов было бы военным преступлением", — уверенно говорила бывшая пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки в 2022 году. Год спустя США объявили, что предоставят кассетные снаряды Украине.

Это оружие разбрасывает неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые своим действием напоминают противопехотные мины; они чрезвычайно опасны для гражданского населения. Все международное сообщество считает, что такие бомбы никогда не должны применяться. Большинство стран приравнивают использование кассетных снарядов к военному преступлению, такому как применение ядовитого газа или химического оружия.

Киев взял на себя письменное обязательство обеспечить осторожное и ответственное использование этих боеприпасов, которое Москва отвергла как "ничего не стоящее". 13 июля сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили на месте гибели ребенка в Запорожье, предположительно, остатки противопехотных компонентов кассетных снарядов. Когда ВСУ получат бóльшие партии этих бомб, последуют и новые трагедии.

Для США использование этого вида оружия никогда не было табу. Во время Вьетнамской войны американские военные сбросили в общей сложности 270 миллионов кассетных бомб, из которых более 80 миллионов остались в Лаосе, что привело к серьезным катастрофам с продолжительными последствиями. С 1964 года по 2008 год только от неразорвавшихся суббоеприпасов погибли около 50 тысяч человек, 40% из них — дети. По подсчетам, из-за гористой местности в Лаосе на обезвреживание всех устройств уйдет еще сто лет. За последние несколько десятилетий США и страны НАТО широко применяли кассетные снаряды во время войн в Персидском заливе, Косово, Афганистане и Ираке. Это повлекло столь же глубокие трагедии для мирного населения.

Отправка ВСУ кассетных боеприпасов станет для украинцев ночным кошмаром, который будет преследовать их долгие годы. Она также разбередит старые военные раны народов Лаоса, Косово, Ирака и других. Даже некоторые из союзников Вашингтона высказались против решения Пентагона поставить Киеву этот вид оружия. Среди них — Новая Зеландия, Испания и Германия.

Очевидно, что американских политиков волнуют не жизни украинцев и не мир для этой страны. Они просто хотят победить Россию. Как крупный игрок в конфликте, Америка хочет выиграть любой ценой, даже если для этого ей придется превратить Украину в скотобойню, бесконечно накачивая союзницу разрушительным и смертоносным оружием.

Военно-промышленный комплекс США не позволит вооруженным действиям закончиться так легко. По данным Wall Street Journal, американский оборонный гигант Raytheon Company получил огромную прибыль от украинского кризиса: его доходы в четвертом квартале 2022 года удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 миллиарда долларов. Компании Lockheed Martin и General Dynamics публично заявили инвесторам, что текущий военный конфликт приносит корпорациям огромные прибыли. После такого можно поверить словам бывшего аналитика Пентагона Карен Квятковски (Karen Kwiatkowski), которая заявила, что "Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их".

Кассетные бомбы могут быть не последним демоном, выпущенным из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны США неизбежно приведут к эскалации конфликта и сильнее отдалят Украину от надежды на мир.