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ТАСС

На Украине сообщили, что Запад предоставит Киеву более $240 млн на разминирование

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Боеприпасы ВС Украины
Боеприпасы ВС Украины.
Источник изображения: ssu.gov.ua

Финансовую помощь Украина получит, в частности, от США, Евросоюза, Японии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Канады и Швейцарии, уточнила украинский министр экономики Юлия Свириденко

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Запад предоставит Киеву финансовую помощь в размере более чем $240 млн на проведение работ по разминированию. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Канада, Швейцария, [Южная] Корея и Фонд Говарда Баффетта, <…> выделят Украине более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

25 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче военной помощи Киеву на сумму $400 млн. Ранее агентство

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