Войти
Известия.ru

Минобороны Канады купит у Airbus девять военно-транспортных самолетов

244
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nicolas Economou

Министерство обороны Канады в рамках программы по обновлению Военно-воздушных сил (ВВС) страны закупит у французской авиастроительной компании Airbus девять военно-транспортных самолетов, в том числе четыре самолета-заправщика. Об этом говорится 25 июля в сообщении на сайте ведомства.

Сумма контракта составит 3,6 млрд канадских долларов ($2,73 млрд). Канада купит четыре многоцелевых транспортных самолета-заправщика A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), а также пять бывших в эксплуатации транспортных самолетов A330-200.

Они сменят устаревшие CC-150 Polaris, которые более 30 лет назад были построены для канадских ВВС компанией Airbus.

«Самолет CC-150 Polaris заменят многоцелевым транспортным самолетом-заправщиком A330 от Airbus Defense and Space из Мадрида, Испания. Ожидаемый срок службы этого нового флота, получившего название CC-330 Husky, составляет тридцать лет», — добавили в минобороны Канады.

Для самолетов будет построена новая инфраструктура на двух основных оперативных базах на востоке и западе страны.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что российский авиаперевозчик «Уральские авиалинии» планирует выкупить 19 из 52 Airbus. США и Евросоюз дали разрешение на выкуп этих самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Канада
США
Компании
Airbus
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
20.08.2021
Роботы на службе авиации
24.12.2020
ВВС Мьянмы планируют приобрести в Иордании два транспортных самолета C-295
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
26.05.2015
«Умный» экспорт
12.08.2014
Заряженный воздух
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 22:23
  • 53647
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 20:07
  • 2586
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 18:18
  • 6
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео