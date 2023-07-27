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Военное обозрение

Турецкая компания представила новый «истребитель танков» KMC-U

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Источник изображения: topwar.ru

Разработанная компанией Roketsan боевая система KMC-U впервые была представлена в рамках выставки оборонной отрасли IDEF'23, проходящей в настоящее время в Стамбуле.

Новое изделие, позиционируемое в качестве «истребителя танков», может вести огонь по бронированным целям ракетой с лазерным наведением CİRİT, ПТУР большой дальности с ИК-наведением UMTAS и ПТУР большой дальности с лазерным наведением L-UMTAS (для самообороны установлен 7,62-мм пулемет).

Изделие опережает своих конкурентов, поскольку это единственная система вооружения в мире, способная запускать 3 различных типа ракет, как с лазерным, так и с инфракрасным наведением

- говорится в издании Daily Sabah.

Как указывается, KMC-U может работать как по целям различного класса бронирования, так и по личному составу неприятеля. Система может действовать в любых климатических условиях и в любое время суток.

KMC-U была разработана в 2014 году собственными силами компании Roketsan. В 2016 году первые три единицы были поставлены для опытной эксплуатации. С тех пор система постоянно совершенствуется. В августе 2022 года с ВС Турции был подписан контракт на серийное производство изделия. В настоящее время ведется доводка системы под различные типы ракет с целью выхода на мировой рынок.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Roketsan
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