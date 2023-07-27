Греческая компания успешно испытала БПЛА для запуска ракет HYDRA 70

Источник изображения: topwar.ru

На фоне развернувшейся на Украине «войны дронов» греческая компания SAS Technology намерена идти в ногу со временем, создавая собственные продукты в сфере беспилотной авиации.

Одной из ее разработок является платформа огневой поддержки с воздуха SARISA.

Ее базовая конфигурация оснащена сдвоенной ПУ для запуска ракет HYDRA 70, которые могут быть оборудованы различными боеголовками. Американский 70-мм НУРС широко используется вооруженными силами НАТО, применяясь обычно со штурмовиков или вертолетов типа AH-64 Apache.

Предлагаемая нами конфигурация дает сухопутным подразделениям возможность перевозить с собой на легкой технике боевую систему

- говорится на сайте разработчика.

Источник изображения: topwar.ru

Длина БПЛА составляет 165 см, ширина 218 см, высота 45 см, максимальный взлетный вес 60 кг. Продолжительность полета с максимальной полезной нагрузкой – 20 минут.

Уже состоялись два раунда испытательных стрельб. Второе тестирование проходило в сложных метеоусловиях, скорость ветра составляла 12 м/с. Несмотря на это, как утверждает разработчик, БПЛА SARISA продемонстрировал безупречную точность прицеливания, в связи с чем стрельбы характеризуются как успешно пройденные.