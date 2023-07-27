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ТАСС

Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%

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Кубанские казаки
Кубанские казаки.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Ряды Вооруженных сил РФ, Росгвардии и Президентского полка пополнит 1 031 казак, сообщили в ВсКО

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Войсковые казачьи общества Всероссийского казачьего общества (ВсКО) превысили плановые показатели весеннего призыва - более 1 тыс. казаков пополнили Вооруженные силы РФ, Росгвардию и Президентский полк вместо 694 запланированных, сообщили в пресс-службе ВсКО.

"По итогам весеннего призыва войсковые казачьи общества ВсКО более чем на 300 человек превысили число молодых казаков, подлежащих набору в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования. Вместо 694 человек, запланированных Генеральным штабом ВС РФ, ряды Вооруженных сил РФ, Росгвардии и Президентского полка пополнит 1 031 казак", - говорится в сообщении.

Поясняется, что лидерами весеннего призыва стали Кубанское войсковое казачье общество (ВКО), где призвали 333 казаков, Центральное ВКО (280 казаков), Всевеликое войско Донское (211 казаков), а также Волжское ВКО (86 казаков). "Работа с призывниками на опережение - это результат совместной работы атаманов всех уровней, их заместителей по государственной службе, лидеров молодежных казачьих организаций при взаимодействии с военными комиссариатами районов и субъектов Российской Федерации. <…> Сибирское ВКО стало лидером по весеннему призыву среди войсковых казачьих обществ Сибири и Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова заместителя всероссийского атамана по государственной службе Валерия Ефремова.

Он также добавил, что в августе планируется провести ротацию личного состава казачьих добровольческих отрядов - около 600 казаков направят в зону специальной военной операции (СВО). "Казаки в течение 3-4 недель проходят обучение в центрах боевого слаживания, где их готовят инструкторы с опытом участия в военных конфликтах и в СВО. После чего они убывают "за ленточку", уровень подготовки добровольцев растет. Это значительно уменьшает потери личного состава отрядов и повышает качество выполнения поставленных задач", - цитирует Ефремова пресс-служба.

В июне атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда сообщил, что в настоящее время около 20 тыс. казаков участвуют в специальной военной операции. Долуда также отметил, что на данный момент в России существует 12 войсковых казачьих обществ и два самостоятельных казачьих округа. Общая численность - 146 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что по итогам весеннего призыва граждан на военную службу в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования для прохождения срочной службы призваны и направлены 147 тыс. человек. Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 9 воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей. 

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