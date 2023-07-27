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Военное обозрение

Иран усилил свой флот новой противокорабельной крылатой ракетой Abu Mahdi

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС Ирана пополнили свой арсенал новой высокоточной крылатой ракетой под названием Abu Mahdi. Ожидается, что внедрение этой ракеты в войска значительно повысит способность флота эффективно поражать корабли в регионе.

Иранские военные сообщают о том, что новая ПКР обладает передовыми характеристиками, включая способность противостоять средствам РЭБ, уклоняться от радиолокационных систем и прокладывать оптимальные траектории полета с помощью искусственного интеллекта.

В иранских СМИ новый продукт ВПК называется полностью самостоятельной разработкой. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, может развивать высокие скорости, поддерживать стабильную и точную траекторию хода, маневрируя при этом с преодолением естественных и искусственных препятствий на своем пути. Ее усовершенствованная система наведения в сочетании с увеличенной дальностью действия в 1000 км делает ее грозным оружием для морских операций

Как утверждается, ПКР способна справиться с задачей поражения крупных кораблей, таких как эсминцы и фрегаты, и является достойным ответом на активизацию военной деятельности США в регионе.

При этом фактические характеристики ракеты остаются неподтвержденными и подлежат тщательному изучению.

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Страны
Иран
США
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