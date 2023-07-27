Делегация NASA в июле посетила Москву

Руководитель американской программы МКС в NASA Джоэл Монталбано отметил, что сотрудничество с Роскосмосом никак не изменилось

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Делегация NASA в середине июля провела в Москве переговоры с представителями Роскосмоса. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель американской программы МКС в NASA Джоэл Монталбано.

"Наше сотрудничество с Роскосмосом никак не изменилось. Мы с коллегами всего полторы недели назад были в Москве, разговаривали с российскими коллегами. Состоялись как технические дискуссии, так и некоторые социальные мероприятия", - сказал он.

"В Хьюстоне российские коллеги работают в Центре управления полетами вместе с американскими специалистами, так что ничего не изменилось. Мы готовы к полету (следующему перекрестному полету, который запланирован на 17 августа - прим. ТАСС). Никаких значительных изменений в нашем сотрудничестве не произошло", - добавил Монталбано.