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ТАСС

Вучич заявил, что армия Сербии повышает свою эффективность, изучая украинский конфликт

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Военнослужащие армии Сербии
Военнослужащие армии Сербии на границе с Македонией. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Sasa Djordjevic

Сербский лидер заявил о планах увеличить инвестиции в БПЛА

БЕЛГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии становятся эффективнее и повышают свою боеготовность за счет детального изучения конфликта на Украине. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в ходе пресс-конференции на полигоне "Пасулянске ливаде" по итогам состоявшихся стрельб.

"Наш генеральный штаб каждый день следит за событиями на Украине, мы многому учимся на их опыте и [становится] очевидна огромная важность применения реактивной артиллерии, - подчеркнул Вучич. - Мы должны быть сдерживающим фактором для любого, кто хотел бы совершить агрессию против нашей страны. Наши инвестиции в армию огромны".

"Мы будем инвестировать в БПЛА еще больше. Ожидаем прибытия первой партии дронов-камикадзе уже до конца этого года, которые мы заказали и оплатили", - отметил президент, добавив, что Сербия также продолжит финансировать и собственное производство беспилотников - как разведывательных, так и способных нести тяжелые боеприпасы.

Президент Сербии заявлял ранее, что до конца года Белград ожидает поступления "от нескольких сотен до тысячи дронов-камикадзе, которые заказаны на Ближнем Востоке", подчеркивая, что это делается "для сдерживания потенциального агрессора". 

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Страны
Сербия
Украина
Проекты
БПЛА
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