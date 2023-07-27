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ТАСС

Боррель считает, что значимость конфликта на Украине воспринимается в мире по-разному

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: John Thys/ Pool Photo via AP

Глава европейской дипломатии заявил о необходимости преодолевать геополитические разногласия между ЕС и CELAC

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что важность конфликта на Украине не воспринимается одинаково в разных частях мира. Соответствующее мнение он выразил в статье для испанской газеты El País по итогам саммита Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC).

Боррель заявил о необходимости преодолевать геополитические разногласия между ЕС и CELAC. "Относительная важность этой агрессивной войны в комплексе мировых проблем воспринимается по-разному, - написал он. - Последние часы обсуждения итогового коммюнике [саммита] хорошо отражали эту напряженность между плотным европейским единством перед лицом экзистенциального вопроса и различными нюансами в Латинской Америке и Карибском бассейне".

Как заверил Боррель, ни в ЕС, ни в странах CELAC не хотят "возвращения к холодной войне или политике блоков". "Наоборот, мы хотим продвигать плюралистическое видение международного сообщества, основанное на нормах, диалоге, сотрудничестве и мирном разрешении конфликтов, - отметил он. - Это видение находится под угрозой, и в мире гигантов каждый из нас не может защитить его в одиночку". "Европейцам нужно срочно понять, что мы должны взять на себя обязательства не только по нашим проблемам, но и проблемам наших партнеров", - полагает глава дипломатии ЕС.

Саммит ЕС - CELAC прошел в Брюсселе 17-18 июля. В итоговом заявлении саммита тема конфликта на Украине и зерновая сделка были сведены к одному абзацу. В частности, в документе стороны выразили озабоченность конфликтом на Украине и заявили, что поддерживают "потребность в справедливом и прочном мире", а также выражают поддержку "черноморской зерновой инициативе и усилиям Генассамблеи ООН по ее продлению". Кроме того, в заявлении сказано, что ЕС и CELAC поддерживают "все дипломатические усилия, направленные на достижение долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН". Никарагуа не подписала этот документ.

По сообщениям дипломатических источников и европейских СМИ, лидеры ЕС намеревались пригласить на саммит украинского президента Владимира Зеленского и изначально подготовили проект итогового заявления, значительная часть которого была посвящена Украине. Однако латиноамериканские участники потребовали отменить визит Зеленского и исключить связанные с Украиной параграфы из итогового текста. 

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Страны
Никарагуа
США
Украина
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
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