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Известия.ru

Комплекс по созданию беспилотников построят под Тамбовом

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Максим Егоров
Максим Егоров.
Источник изображения: www.interfax-russia.ru

В Тамбовской области появится научно-производственный комплекс по созданию беспилотников. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров. По его словам, соответствующее соглашение подписано с гендиректором концерна «Радиоэлектронные технологии» Александром Паном и управляющим директором «Электроприбора» Алексеем Слугиным. Ранее о создании такого центра говорили на Петербургском международном экномическом форуме.

По словам губернатора, которые приводит ИА «Абирег», беспилотное авиастроение развивается во многих регионах Центрального федерального округа. Однако тамбовский центр обещает стать уникальным. Он объединит научные разработки, производственные площадки, необходимую летно-испытательную инфраструктуру. В работе принимают участие местные университеты, промышленные предприятия и высококлассные специалисты.

Агентство уточняет, что белгородское ООО «Транспорт будущего» которое входит в ГК «Эфко», сообщало о намерении заняться разработкой инновационных беспилотных и энергетических систем. В проект планируется вложить 40 млрд рублей. Переговоры о создании такого же центра ведутся и в Курской области.

Также в Тамбовской области может появиться полк военно-транспортной авиации.

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