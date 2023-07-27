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Турция покажет конкурента российского «Панциря»

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Aselsan stand
Aselsan stand.
Источник изображения: AFP via Getty Images

Турецкая компания Aselsan покажет зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) GÜRZ, который может стать конкурентом российского комплекса «Панцирь», на оборонной выставке IDEF 23 в Стамбуле. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что новый комплекс предназначен для защиты стационарных объектов и военных колонн на марше. ЗРПК может поражать низколетящие цели, включая беспилотники, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

«Некоторые аналитики сравнивают GÜRZ с усовершенствованной версией российского "Панциря", самоходного зенитного комплекса средней дальности», — пишет издание.

Ранее в июле в «Ростехе» сообщили, что результативность доработанных ЗРПК «Панцирь» против ракет реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) достигает 100 процентов.

В апреле издание Defence Turk обратило внимание на изображения перспективного ЗРПК компании Aselsan. Комплекс на шасси грузовика Anadolu Isuzu Seyit с колесной формулой 8х8 получил автоматическую пушку калибра 35 миллиметров, способную использовать снаряды с программируемым подрывом, и контейнеры для запуска ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Anadolu УДК
HIMARS
Компании
Aselsan
Проекты
БПЛА
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