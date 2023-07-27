Зеленский: начата разработка плана по совместимости войск ВСУ с НАТО

Двадцать пятого июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что начата разработка плана по обеспечению совместимости войск ВСУ со стандартами Североатлантического блока.

"Собрал представителей Верховной рады и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита... Также начинаем совместную с альянсом подготовку плана взаимосовместимости", — такая запись появилась в Telegram-канале Зеленского.

Страны-члены НАТО на вильнюсском саммите утвердили долговременный пакет помощи Украине, который состоит из трех пунктов: план поддержки для обеспечения совместимости ВСУ со стандартами альянса, организация Совета Украина—НАТО и подтверждение права Киева на вхождение в Североатлантический блок без предварительных действий по достижению присоединения.