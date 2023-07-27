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Naked Science

Китай начнет запускать «созвездие» сверхнизкоорбитальных спутников-шпионов в декабре

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Запуск легкой четырехступенчатой ракеты Ceres-1 со стартового стола 95 космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии. Носитель разработан компанией Galactic Energy, с ноября 2020 года выполнено шесть запусков, все успешные. С помощью Ceres-1 в субботу, 22 ию
Запуск легкой четырехступенчатой ракеты Ceres-1 со стартового стола 95 космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии. Носитель разработан компанией Galactic Energy, с ноября 2020 года выполнено шесть запусков, все успешные. С помощью Ceres-1 в субботу, 22 июля, был запущен первый китайский VLEO-спутник Qiankun-1, созданный частной компанией C-Space. К проекту «созвездия» из 300 разведывательных спутников, насколько можно судить, он отношения не имеет, но показывает интерес Поднебесной к сверхнизкой околоземной орбите.
Источник изображения: Xinhua, CGTN, Ourspace, NASASpaceFlight

За ближайшие три года Китай выведет на сверхнизкую околоземную орбиту три сотни микроспутников. На них будут установлены камеры высокого разрешения и оборудование для предварительной обработки информации. Первый тестовый аппарат новой группировки уже готов, его запуск намечен на декабрь 2023 года.

Как сообщил портал SpaceNews, такие планы озвучили представители Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) на недавно прошедшем в городе Ухань форуме коммерческих аэрокосмических организаций. Дорожная карта проекта подразумевает 192 спутника в группировке к 2027 году и 300 до 2030-го.

В грядущем декабре запустят тестовый аппарат для проверки основных концепций и технических решений, от которых будет зависеть успех всего «созвездия». В качестве полезной нагрузки спутник несет камеру высокого разрешения, бортовой компьютер для первичного анализа полученных данных и детектор атомарного кислорода. Рабочая орбита — околокруговая, высота не уточняется, указано «в диапазоне 150-300 километров».

Задачи новой группировки сводятся к оперативному наблюдению за земной поверхностью в коммерческих и гуманитарных целях — клиент сможет получить актуальные снимки интересующей его области в течение получаса после заказа. Это должно быть особенно полезно в чрезвычайных ситуациях, заявили разработчики аппарата интернет-изданию Global Times.

Сверхнизкая околоземная орбита (VLEO) — это близкие к круговым стабильные траектории спутников максимальной высотой до 400 километров в апогее. Китай не первопроходец в освоении VLEO, но находится в авангарде нового витка интереса к этой области ближнего космоса. Сразу несколько стран, включая США и государства ЕС, анонсировали свои проекты по созданию аппаратов для VLEO. Однако, кроме Поднебесной, пока никто не обозначил даже сроки развертывания группировок, не говоря уже о конкретных датах запусков.

Привлекательность VLEO для спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) обусловлена меньшим расстоянием до поверхности. Чтобы получить снимок в видимом диапазоне с разрешением порядка 50 сантиметров на пиксель, достаточно камер и оптики массой вдвое меньше, чем для аппаратов, работающих на высотах 500 километров. Для радаров с синтезированной апертурой сокращение габаритов и стоимости оборудования поменьше — экономия составит 40 процентов.


Аппарат Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer (GOCE) в представлении художника. Это один из самых известных VLEO-спутников. Он работал с марта 2009 по октябрь 2013 года на круговых орбитах высотой 255 и 235 километров, собирая информацию о гравитационном поле Земли. Благодаря миссии GOCE Европейское космическое агентство создало точнейшую модель земного геоида с разрешением 1-2 сантиметра.
Источник: AOES Medialab, ESA

Естественно, ничего не бывает бесплатным: на высотах до 400 километров влияние атмосферы все еще велико и слабо предсказуемо. Значит, работающие на VLEO аппараты обязаны иметь достаточную энергетику и запасы рабочего тела, чтобы поддерживать орбиту. И даже в таком случае их срок службы будет небольшим. Разработчики нового «созвездия» в CASIC пообещали, что этот недостаток компенсируют массовым производством спутников. Благодаря этому они получатся дешевыми, а запускать их можно часто. Судя по всему, на коммерческих и недорогих ракетах.

Несмотря на недавнее возрождение интереса к сверхнизкой околоземной орбите и своеобразной моде на термин VLEO в космонавтике, радикально нового в этой концепции ничего нет. Разведывательные спутники там работали (и работают) с начала 1960-х. Американская программа CORONA продлилась до 1972 года, аппараты восьми серий профункционировали весь свой срок службы или его часть на орбитах высотой от 180 до 380 километров. Позднее эстафету подхватил СССР, с 1971 года запускавший спутники серии УС-А (те самые, с ядерными реакторами на борту).

Что отличает современный тренд на освоение VLEO, так это коммерциализация и массовость используемых аппаратов. Если каждый спутник будет стоить в пять раз дешевле, чем предназначенный для «средней» НОО (400-900 километров), то и пусть он работает год вместо трех-пяти. Чем ниже целевая орбита, тем большую массу можно на нее доставить — так возникает экономия еще и на пусковых услугах. Следовательно, одна ракета выводит намного больше и так более легких VLEO-спутников.

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