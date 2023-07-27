Британская армия посадила противотанковые расчеты на электрические велосипеды

Источник изображения: topwar.ru

Командование британской армии в поисках способов повышения маневренности войск посадила свои противотанковые расчеты, вооруженные шведскими гранатометами Carl-Gustaf Mk4, на электрические велосипеды Stealth H-52 австралийского производства.

Stealth H-52, появившийся несколько лет назад, уже успел зарекомендовать себя в среде велосипедистов в качестве универсального проходимого электробайка. Он может как взбираться на горные склоны, так и проходить через лесной массив. Двигатель Brushless DC мощностью 6,2 кВт позволяет развивать максимальную скорость 80 км/ч и проехать на одном заряде аккумуляторов до 60 км.

Как полагают в британском командовании, использование этого велосипеда противотанковыми расчетами позволит беспрепятственно маневрировать на поле боя. Главным их преимуществом является повышенная мобильность. Электровелосипеды могут передвигаться по пересеченной местности с большей скоростью по сравнению с пехотой, предлагая возможности быстрого реагирования. К другим плюсам относятся скрытность и бесшумная эксплуатация.

Кроме того, указывается, что развертывание электробайков в войсках благотворно повлияет на экологию, уменьшив зависимость от ископаемого топлива.