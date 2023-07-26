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Российский авиалайнер МС-21 с отечественным композитным крылом уже в небе

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Российский авиалайнер МС-21-300
Российский авиалайнер МС-21-300.
Источник изображения: AviaChatChannel

В среду он прилетел в Ульяновск на покраску

Серийное производство отечественного композитного крыла для самолёта МС-21 стартовало в апреле текущего года, а сейчас авиалайнер с ним поднялся в воздух: в среду МС-21 прилетел из Иркутска в Ульяновск на покраску.

Как сообщает AviaChatChannel, прилетевший в Ульяновск МС-21 с заводским серийным номером 21007 в минувшую субботу совершил облёт. А первый полёт этого самолёта состоялся 25 декабря 2021 года. Процедуру обретения цветов этот МС-21 будет проходить в цехах предприятия «Спектр-Авиа».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МС-21
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