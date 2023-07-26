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В Японии запустят суперкомпьютер в 2,5 раза мощнее аналогов

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Суперкомпьютер
Суперкомпьютер.
Источник изображения:  Getty images

Уже в следующем году

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии планирует создать новый суперкомпьютер, который будет в 2,5 раз быстрее аналогов. Примечательно, что запуск нового суперкомпьютера в эксплуатацию ожидается уже в следующем году.

Инвестиции в строительство нового суперкомпьютера составляют около 225 млн долларов. По плану, новый суперкомпьютер будет использоваться для развития японских технологий искусственного интеллекта, снижения отставания и зависимости местных компаний от зарубежных конкурентов.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии планирует предоставлять доступ к суперкомпьютеру через облачные сервисы.

Ранее Министерство обороны США (DoD) сообщило о скором переходе на новый суперкомпьютер в рамках Программы модернизации высокопроизводительных вычислений (HPCMP). Комплекс получил название Blueback — в честь американской подводной лодки USS Blueback (SS-581).

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