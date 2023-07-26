ИННОПРОМ-2023: Устойчивое производство и важность сотрудничества.

На прошлой неделе в Екатеринбурге состоялась международная выставка ИННОПРОМ-2023, однако итоги проведения столь грандиозной по своим масштабам выставки подводятся до сих пор.

Достигнутые договоренности на ИННОПРОМе закладывают фундамент стабильной работы на перспективу. Об этом 19 июля заявила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Татьяна Столярова на пресс-конференции «Подведение итогов участия Беларуси в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023».

«Мы с особой ответственностью подошли к формированию коллективного раздела научно-технических разработок. Были отобраны 122 разработки белорусских ученых организаций НАН, учреждений высшего образования, резидентов ПВТ. Области – приборостроение, IT-технологии, микроэлектроника, химические технологии, электротранспорт, энергосберегающие технологии, промышленность. Коллективный раздел научно-технических разработок Беларуси органично вписался в общую концепцию организаторов экспозиции, которые в этом году основной целью мероприятия заявили демонстрацию передовых технологий, а главной темой ИННОПРОМа стало «Устойчивое производство: стратегии обновления», – заявила на итоговой пресс-конференции заместитель председателя ГКНТ Татьяна Столярова.

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, особое внимание глав правительств Беларуси, России и Казахстана было обращено на ультразвуковые технологии и оборудование БГУИР, лазеры Минского НИИ радиоматериалов.

В ходе выставки были подписаны крупные договоры на поставку белорусской продукции.

«Значимыми результатами являются заключения 25 соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерении, в рамках которых будут сформированы новые кооперационные связи, а, значит, созданы рабочие места, освоен выпуск и экспорт новой наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Эти договоренности закладывают фундамент стабильной работы на перспективу», – подчеркнула заместитель председателя.

Что касается белорусского станкостроения, то на объединенном стенде 17 станкостроительных предприятий республики представили широкую линейку станков для обработки и производства разных деталей и запчастей в рамках производственного процесса, а также материалов и комплектующих к ним. Что, конечно, впечатляет и не может не радовать.

В свою очередь, в разделе «Энергетика» 27 белорусских научно-исследовательских предприятий и организаций показали инновационные разработки. На стендах были научно-производственные комплексы, лазеры, многокомпонентные материалы, энергосберегающие системы, электронные приборы, робототехника, аддитивные технологии, цифровизация промышленных производств, образовательные решения. Десять предприятий Госкомвоенпрома представили оптику, компьютерные технологии, беспилотный авиационный комплекс, приборы ночного видения, макеты спецтехники.

Как отмечается, НАН Беларуси и подчиненные ей организации заключили соглашения с Агентством технологического развития Ульяновской области, ООО «КРОСС Инжиниринг» (Екатеринбург), НПК «Энергетические системы и компоненты» (Свердловская область) и рядом других крупных российских предприятий. Кроме того, ряд соглашений направлен на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике беспилотных летательных аппаратов.

Не менее результативно ИННОПРОМ прошел для учреждений Министерства образования, которые достигли договоренностей с ООО НПП «Моторные технологии» по разработке и поставке ультразвуковых генераторов и портативных кавитометров, с ООО «Русатом Металл Тех» – по разработке и реализации продукции в области медицинского назначения, с ООО «Инженерные полимеры» – по разработке и изготовлению протеза коленного сустава. Кстати, который был продемонстрирован Президенту Беларуси Александру Лукашенко еще в январе текущего года в рамках выставки «Беларусь интеллектуальная».

«Если в этом году в коллективном разделе научно-технических разработок было представлено 5 разработок, выполненных в рамках программ Союзного государства («Интелавто», «Луч», «Технология-СГ», «ДНК-идентификация»), то с учетом результатов работы ИННОПРОМ-2023 уже через год-два появится возможность увеличения их количества», – акцентировала внимание Татьяна Столярова.

По итогам ИННОПРОМа-2023 Беларусь заключила контракты более чем на 200 млн долларов, что, конечно, также впечатляет.

Подводя итоги, в очередной раз стоит отметить, что санкционное давление лишь позволило Беларуси и России увидеть уязвимые места в экономике и ясно показало, что наши народы способны обеспечить импортозамещение и развитие собственной промышленности, и как сказал премьер-министр Беларуси Романа Головченко, «наиболее эффективный путь – делать это сообща».

Павел Ковалев