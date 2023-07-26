Михаил Мишустин оценил работу Улан-Удэнского авиазавода

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Он оценил потенциал предприятия и его мощности, побывал в основных цехах, где ознакомился с особенностями производственного процесса.

В ходе визита отдельное внимание было уделено вопросам реализации предприятием перспективных проектов, в частности, производству новейшего вертолета Ми-171АЗ и легкого многоцелевого Ка-226Т.

«Улан-Удэнский авиационный завод принимает активное участие в расширении гражданской линейки вертолетной техники, развитии перспективных проектов. Например, именно здесь за короткий срок было организовано производство вертолета Ми-171А3. Это новейшая модификация легендарной «восьмерки». Воздушное судно соответствует повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к машинам, которые выполняют продолжительные полеты над открытым морем. Вертолет незаменим для нефтегазовой отрасли, будет использоваться для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, а также для проведения в открытом море поисково-спасательных операций», – отметил первый заместитель генерального директора по производству вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев.

Вертолет обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе. При максимальной взлетной массе 13 тонн эта винтокрылая машина может перевозить до 4 тонн груза или до 24 пассажиров. Дальность полета с дополнительными топливными баками достигает 1000 км.

В цехе окончательной сборки председатель правительства оценил готовую продукцию, а также заслушал доклад о реконструкции и техническом перевооружении производства. Представители предприятия рассказали о модернизации цехов и реализации программ повышения эффективности труда.