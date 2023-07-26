На Иркутском авиазаводе рассказали о ходе «русификации» самолёта МС-21

На Иркутском авиазаводе идёт модернизация самолёта МС-21-310 с бортовым номером 73055 по программе импортозамещения. На ИАЗ машина будет существенно обновлена: вместо иностранного оборудования установят отечественное.

7 июня этот опытный самолёт выполнил перелёт из Жуковского в Иркутск. Сотрудники лётно-испытательного подразделения провели приёмку самолёта, демонтировали аварийно-спасательное оборудование, выполнили консервацию двигателей. Затем лайнер передали в цех 277, где пройдёт доработка и проверка систем самолёта.

Большой объём работ планируется провести на бортовой кабельной сети, она будет заменена так же, как это ранее было сделано на ВС 73051. Кроме того, необходимо доработать самолётные системы, люки и двери, заменить пилотажно-навигационное, радиосвязное и светотехническое оборудование. Двигатели ПД-14 демонтированы и отправлены в АО «Авиадвигатель» для выполнения комплекса доработок. Масштабное обновление ожидает систему энергоснабжения самолёта и программно-математическое обеспечение. Будут заменены вспомогательная силовая установка и комплексный встраиваемый стеллаж бортового оборудования.

Чтобы смонтировать на самолёт новое оборудование, потребуется изменить некоторые элементы каркаса. Специалистам ИАЗ и инженерного центра предстоит выполнить замену датчиков, клапанов, кронштейнов, а также заменить проёмы дверей. Более 150 документов описывают работы, которые должны быть выполнены.

Одно из существенных изменений – новый отсек ВСУ, для изготовления которого потребовалось провести фактически полный комплекс работ по подготовке производства и изготовлению деталей. Ещё одна трудоёмкая доработка – демонтаж люка и шахты аварийного покидания ВС. Сотрудникам цехов 249, 246 и 255 предстоит заменить каркас пола и установить новую грузовую дверь.

Специалисты инженерного центра завершают выпуск конструкторской документации, а сотрудники техбюро агрегатно-сборочного производства по гражданской авиационной технике (АСП по ГАТ) готовят доработанную технологическую документацию. Возникающие вопросы оперативно решаются со специалистами ведущих технологических и конструкторских отделов, конструкторским бюро инженерного центра в Иркутске.

Подготовлено по материалам заводской газеты «Авиастроитель», Иркутский авиационный завод.