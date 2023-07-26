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ТАСС

Патрушев заявил о готовности России к диалогу по Украине

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Секретарь Совбеза отметил, что побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры Москвой

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в южноафриканском Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Он приветствовал стремление партнеров по БРИКС "способствовать мирному, переговорному урегулированию украинского кризиса, оказать посреднические услуги". "Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к диалогу, о чем заявляла неоднократно. Но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной", - сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в ЮАР приводит "Российская газета".

"Ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников. Ценим понимание причин проведения специальной военной операции и взвешенную оценку происходящих событий со стороны наших партнеров по БРИКС", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

"США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта, наращивая поставки Украине вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты "воздух-земля" и теперь кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира", - отметил Патрушев. 

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Бразилия
Индия
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Персоны
Патрушев Николай
Проекты
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